/625812/تشكيل-الهيئة-الوطنية-للمصالحة-الليبية-تعرف-على-جهود-مصر-في-حل-الأزمة

تصدر المجلس الرئاسي الليبي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد أن جدد الالتزام بإجراء الانتخابات في ديسمبر.

وأعلن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسى الليبي، عن "مشروع حقيقي" للمصالحة الوطنية بين الليبيين، وتشكيل الهيئة الوطنية للمصالحة الليبية".

وقال عضو في المجلس الرئاسي خلال مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، إن المشروع يرتكز على استعادة الاستقرار إلى ليبيا، ولن يخضع لسلطة وكيان سياسي.

وأشار المنفي، إلى أنه هو عمل وطنى متحرر من أى قيود وتوجهات، موضحًا أن المشروع يضم شخصيات وطنية ذات أهمية اجتماعية وسياسية تحظى بثقة جميع الليبيين ولديهم القدرة على تقديم عمل ناضج.

وقال: "المصالحة لن تستثنى أحد من الليبيين ويهدف لاستعادة الثقة بين الليبيين وانهاء الجفوة بينهم".

الانتخابات في موعدها

بينما أكد المنفي التزام المجلس بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن ذلك جاء خلال لقاء المنفي، مساء الأحد، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في العاصمة طرابلس.

فيما ناقش اللقاء، سبل التعاون في ملف الهجرة وتأمين الحدود البحرية مع الاتحاد الأوروبي.

وعبر رئيس المجلس الأوروبي، عن استعداد كافة دول الاتحاد الأوروبي لتوفير كافة السبل لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا لإجراء الانتخابات في موعدها، موضحًا أن الاستقرار في ليبيا له أهمية كبيرة للغاية بالنسبة لدول المنطقة.

المنفي في مصر

وكان قد أعرب المنفي، عن خالص التقدير والعرفان للمساندة المصرية الصادقة لشقيقتها الليبية منذ اندلاع الأزمة بها وحتى الآن، مثمنًا دور مصر الرائد، وجهودها الحثيثة في دعم أشقائها في ليبيا.

وأكد المنفي، الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا، والاستفادة من خبرة وإمكانات الشركات المصرية في الأمر، موضحًا

أن مصر كانت على الدوام العامل المرجح في تفعيل ودعم جهود تسوية الأزمة الليبية في مختلف المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية.