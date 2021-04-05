/625813/رئيس-الزمالك-يحضر-مران-الفريق-ويؤازر-اللاعبين-والجهاز-الفني-صور

حضر المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لنادي الزمالك تدريبات الفريق الأول بالنادي اليوم وذلك من أجل دعم اللاعبين قبل المباراة الهامة أمام تونغيث السنغالي السبت المقبل، ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تواجد المستشار عماد عبد العزيز تزامنا مع خروج أخبار تفيد برحيل اللجنة عن الفريق خلال الفترة القادمة، وذلك بعد بطلان اللائحة الخاصة بمرتضي منصور رئيس النادي الأسبق، وتعيين لجنة ثلاثية للفارس الأبيض خلال الفترة القادمة.

وأجتمع رئيس الزمالك بالمدير الفني باتريس كارتيرون واللاعبين وأكد لهم الدعم الكامل خلال الفترة الحالية ومساعدة الفريق فيما هو قادم، وأكد لهم أن كيان الزمالك هو الباقي دائما.

الزمالك يكشف عن موعد رحيل اللجنة الثلاثية

تحدث عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، عن قرار رحيل اللجنة الثلاثية التي تدير النادي حاليا، مؤكدا أن قرار إبطال لائحة مرتضي منصور يمنع تواجدهم قانونا، ولكن من الممكن أن يتواجدوا مرة ثانية.

اللجنة الثلاثية

وقال عمرو الدردير خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس": "وزير الشباب والرياضة تدخل من أجل تواجد اللجنة خلال الفترة القادمة، وتأجيل أي قرار لما بعد مباراة تونغيث الهامة الأسبوع القادم، والصعود للدور القادم ببطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل: "اللائحة الخاصة بنادي الزمالك وقت تواجد مرتضي منصور تم إبطالها بقرار محكمة رسمي، وهو ما يمنع تواجد اللجنة خلال الفترة القادمة، ولكن من الممكن أن تتواجد اللجنة من أجل دعم الفريق خلال الفترة القادمة، وأن المستشار عماد عبد العزيز سوف يتواجد في ملعب التدريب غدا من أجل دعم الفريق خلال الفترة القادمة".

عماد عبد العزيز

وتابع: "لاعبو الزمالك قدموا مباراة كبيرة أمام مولودية الجزائر، وننتظر الصعود خلال المباراة القادمة وأتمنى أن تخرج مباراة الترجي الأخيرة في إطار الروح الرياضية ويصعد نادي الزمالك، وأن اللاعبين حصلوا على مكافأة تحقيق الفوز أمس على حساب الفريق الجزائري".

وأردف: "مجلس الإدارة إجتمع اليوم وكان الحديث فقط خلال متطلبات الفريق الفترة القادمة، وأن أهم القرارت التي تم إتخاذها كان الموافقة على مشاركة الفريق في بطولة أفريقيا لكرة السلة بتونس، ثم تأكيد المشاركة في بطولة كأس السوبر الأفريقي في شهر مايو القادم".

باتريس كارتيرون

واختتم: "أزمة إمام عاشور أخذت أكبر من حجمها، واللاعب عوقب من جانب المدير الفني والإدارة وافقت على القرارات، وأي أمر يحدث داخل الفريق يتم الموافقة عليه من أجل الحفاظ على الفريق بالكامل، وسيلعب اللاعب مع فريق الشباب حتي نهاية العقوبة، وأن اللاعب قد ألتزم بالعقوبة ووافق عليها، وأنه كان غاضبا من أجل المشاركة فقط في المباراة".