بعد مسلسل الملك..خروج مسلسل شقة 6 من السباق الرمضاني

/625814/بعد-مسلسل-الملكخروج-مسلسل-شقة-6-من-السباق-الرمضاني

خرج مسلسل شقه 6 الذى تقوم ببطولته الفنانة روبي من السباق الرمضانى 2021، حيث أكد الفنان صلاح عبد الله في بيان صحفي، أنه سيتم عرض المسلسل خارج موسم رمضان 2021، بدلًا من عرضه فى اليوم الثالث عشر من شهر إبريل.

دوت الخليج يكشف السبب وراء خروج مسلسل شقة 6 من السباق الرمضاني 2021، بعدما أثار وقف حالة واسعة من الجدل خاصة بعد توقف مسلسل الملك.

مسلسل شقة 6

يستمر نجوم المسلسل في تصوير مشاهدهم المتبقية، على أن ينتهى التصوير بعد إجازة عيد الفطر، وسوف يشغل الساحه بمفرده بعد إنتهاء الماراثون الدرامي الرمضاني.

يُعد المسلسل من إخراج محمود كامل، وتأليف كل من سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، ورفيق القاضي، وتستمر روبي في تصوير آخر أحداث المسلسل في منطقة المنيل الروضة، حيث يتواجد منزلها بالمسلسل، ويُعتبر من نوعية مسلسلات الرعب.

أبطال مسلسل شقة 6

يشارك في المسلسل زخم من نجوم الفن منهم روبي، أحمد حاتم، صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، هانى عادل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى، ملك قورة.

وكانت آخر أعمال روبي في رمضان كان منذ 4 أعوام من خلال " رمضان كريم "، وشاركها البطولة سيد رجب، سلوى عثمان، ريهام عبدالغفور، كريم الأبنودي.

الجدير بالذكر، أن أحدث أغانيها المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "أنا لو زعلانة" من ألبومها الجديد "حتة تانية"، والأغنية من كلمات حسام سعيد وألحان خالد حلمى وتوزيع أحمد إبراهيم والكليب من إخراج مصطفى عامر، ليكون أول كليبات الألبوم التي تطرحها روبي.