/625815/أول-تعليق-من-أبطال-مسلسل-الملك-بعد-قرار-إيقافه

على الرغم من الإنتاجية الضخمة لمسلسل "الملك"، إلا أن الإنتقادات السلبية لم تتوقف منذ طرح المصلق الدعائي للمسلسل، حيث رأي الكثير أنة لا يحاكي التاريخ المصري القديم ولا يتماشي مع الشخصيات الفرعونية المصرية.

دوت الخليج يرصد آراء عدد من أبطال مسلسل الملك بعد قرار إيقافه، خلال الساعات الماضية، وإثارة حالة من القلق بين أبطاله.

طالب العديد من رواد السوشيال ميديا مراجعة أحداث المسلسل، الأمر الذي جعل الشركة المتحدة تصدر بيانها بوقف التصوير، وسرعة تشكيل لجنة فنية من المتخصصين لإعادة فحص سيناريو المسلسل بالكامل قبل عرضة في رمضان المقبل 2021.

تعليق أبطال مسلسل الملك على إيقافه

أعرب بعض المشاركين في المسلسل عن إستياءهم من قرار المتحدة، حيث علق ياسين أحمد السقا الذي، على القرار عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، قائلًا: "أنا واثق في إن ربنا عمره ما هيضيع مجهودنا أبدًا، وأنا فخور إني جزء من هذا العمل المشرف، وفخور إن أنا بشتغل مع أستاذ عمرو يوسف واستاذ حسين المنباوي وجميع الفنانين المشتركين وربنا كبير".

وعلق أيضًا الفنان محمد مهني، أحد الممثلين المشاركين في مسلسل «الملك»، على قرار وقف الشركة المنتجة للمسلسل، حيث قال: «ربنا ما يحط حد ابدا في لحظة قطع العيش ووقف الحال في الظروف والايام دي».

وأضاف عبر حسابه على موقع «فيس بوك»: «الواحد بيتعلق في قشاية والله إنه يفرح ويشتغل، الحمد لله».

كان قد، أوضح الدكتور زاهي حواس في إحدي المداخلات الهاتفية عدم اعتراضة على المسلسل ولكن كان يتمني أن يكون بزي مناسب أكثر للحضارة الفرعونية وأحداث المسلسل، و ألقى اللوم على المخرج لخروجة عن حقيقة التاريخ.