ضحايا رامز جلال في الموسم الجديد 2021

انتهى الفنان رامز جلال أخيرًا من برنامجه الرمضاني الجديد، حيث أعلن عن البوستر الرسمي له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" معلقًا عليه، قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر، قريبا ان شاء الله رمضان 2021".

دوت الخليج يرصد قائمة نجوم الفن والرياضة المتوقع ظهورهم مع الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان القادم 2021.

برنامج رامز جلال 2021

ظهر رامز في البوستر الرسمي لبرنامجه وهو يحمل في يده فانوس رمضان، وينظر لأسفل، ويرتدي نظارة، كما ظهر بقصة شعر مختلفة باللون الأحمر ، مماثلة للون الملابس التي يرتديها في البوستر الدعائي.

لن يكشف رامز جلال حتى الآن عن أسم البرنامج على الرغم من أقتراب شهر رمضان المقرر إذاعة البرنامج خلاله، و تعددت الآراء حول الأسم فذعم البعض على مواقع التواصل الأجتماعي أن المقلب يحمل أسم "رامز مجنون رسمي"، ولكن لم يتم نشر أي خبر رسمي بخصوص أسم البرنامج .

يذكر أن برنامج المقالب لرامز جلال سيعرض على شاشة "أم بي سي ، و سيشهد الكثير من المفاجأت " بأستضافة عدد كبير من نجوم الفن و الرياضة، حيث من المتوقع ظهور الفنان أحمد سعد، والفنانة دينا الشربيني، وويزو و عدد من نجوم "مسرح مصر"، بالإضافة إلى عدد من لاعبي نادي الأهلي والزمالك.