/625811/مفاجأة-سارة-لـ-ليفربول-قبل-مواجهة-ريال-مدريد

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، ان النجم البلجيكي إيدين هازارد رغم عودته للمران الجماعي للملكي لكنه سيغيب عن لقاء ليفربول المقرر إقامته غداً في إطار منافسات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

واعلن مسئولو الملكي ان اللاعب لم تكتمل اللياقة البدنية والفنية للجناح البلجيكي، وشهدت القائمة غياب جناح ريال مدريد إدين هازارد رغم مشاركته في التدريبات خلال الأيام الماضية.

ويستعد ريال مدريد لمباراته غداً أمام فريق ليفربول والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا على ملعبه "ألفريدو دي ستيفانو"، قيادة الحكم الألماني الدولي فيليكس بيريش.

قائمة ريال مدريد لمباراته امام فريق ليفربول

في حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي.

الدفاع: ميليتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ميندي.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو، أريباس.

الهجوم: بنزيما، أسينسيو، فاسكيز، فينيسيوس، ماريانو، رودريجو.

إلتقى الفريقان في 5 مواجهات من قبل، فاز فريق ليفربول ثلاث مرات، بينما ريال مدريد فاز في مبارتين أحرز فيهم 4 أهداف، فيما سجل الريدز أحرز 6أهداف.

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والجدير بالذكر أن اخر مواجهات ريال مدريد كانت أمام فريق أرسنال والتي انتهت بنتيجة 3/0.

والجدير بالذكر ان اخر مواجهات فريق ليفربول كانت أمام فريق أرسنال والتي انتهت بنتيجة 3/0، ويحتل الريدز المركز السادس برصيد 49 نقطة من أصل 30 مباراة خاضها الفريق، ويحتل مانشسترسيتي المركز الأول 74 نقطة من أصل 29 مباراة خاضها الفريق.

وكانت اخر مواجهات ريال مدريد أمام فريق إيبار والتي انتهت بنتيجة 2/0، يقع الفريق المركز الثاني في ترتيب الدوري الاسباني برصيد 63 نقطة من أصل 29 مباراة خاضها الفريق، متفوق علية برشلونة برصيد 3نقاط من أصل 29 مباراة خاضها الفريق.

هدافي الدوري الإنجليزي

ويحتل محمد صلاح هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدف. الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام 17 هدفا البرتغالي برونو فرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد 16 هدفا الإنجليزي دومينيك كالفيرت مهاجم إيفرتون 14 هدفا

هدافي الدوري الاسباني

ليونيل ميسي برشلونة برصيد 23 هدف لويس سواريز أتلتيكو مدريد برصيد 19هدف جيرارد مورينو فياريال 19هدف كريم بنزيما ريال مدريد برصيد18هدف.