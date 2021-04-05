/625822/شريف-إكرامي-تخصص-الأخطاء-الكارثية-فيديو

جملة من الأخطاء الفادحة وقع فيها "إكرامي الصغير" منذ ظهوره في مركز حراسة المرمى في الأهلي والجونة ورحلته الاحترافية .

« دوت الخليج» ستعرض أبرز أخطاء إكرامي خلال مسيرته:

هدف المقاصة في الأهلي

شهد موسم 2016، خطأ تسبب في هدف للمقاصة أحرزه أحمد سامي، من مسافة بعيدة، وكان رد فعل إكرامي هو احتضان الشبكة، لتنتهي المباراة بهدف نظيف لصالح الفريق الفيومي.

إكرامي أمام بايرن ميونخ

في مباراة تاريخية للنادي الأهلي أمام بايرن ميونخ، سقطت الكرة من يدي إكرامي كهدية أمام لاعب بايرن ميونخ ليضعها داخل شباكه، معلنًا فوز فريقه بنتيجة 2/1 في الوقت بدل الضائع.

ثلاثية زيسكو الزامبي

على الرغم أن إكرامي يتحمل مع دفاع الأهلي أهداف زيسكو يونايتد بطل زامبيا الثلاثة في مستهل مشوار الفريق في الجولة الأولى والتي انتهت بخسارة الأحمر 3/2، إلا أن الحارس الدولي مسؤول وحده عن الهدف الثاني عندما تأخر في الخروج من مرماه، في إحدى الكرات ليستلم مهاجم زيسكو الكرة ويضعها بسهولة في الشباك.

أكمل شريف اكرامي مواصلة هواياته في ارتكاب أخطاء فادحة كلفت الأهلي الكثير في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2017،اكرامي ارتكب خطأ فادح في الامساك بكرة جاءت من ركلة حرة مباشرة سددها غيلان الشعلالي لاعب الترجي في الدقيقة 48 من زمن اللقاء لتعبر يده وتدخل المرمي وليتقدم الترجي التونسي 2-1 في المباراة التي انتهت 2-2 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017 .

لم يكن هو الخطأ الوحيد في المباراة الا أنه ارتكب خطأ أيضا في الثواني الأخيرة للقاء عندما مرر كرة قصيرة لمدافعه رامي ربيعة ليلتقطها لاعب الترجي ويسددها ويفشل اكرامي في الامساك بها ، قبل أن يلحق بها من تسجيل فخر الدين يوسف مهاجم الترجي هدف فريقه الثالث .

خطأ مباراة أسيك ابيدجان

في مباراة الأهلي أمام أسيك أبيدجان الإيفواري، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والذي انتهي بخسارة الأهلي 2/1، تسبب خطأ فادح لإكرامي في إهداء بطل كوت ديفوار هدف الفوز في اللقاء، بعدما مرت كرة سهلة من بين قدميه، لتصل إلى مهاجم أسيك الذي سددها في المرمى الخالي تماماً .

سقوط الأهلي أمام وادي دجلة

كان إكرامي سببا رئيسيا في خسارة فريقه 3 نقاط غالية أمام وادي دجلة في الجولة 27 للدوري من الموسم ، بعدما فشل في التصدي لتسديدة الكونغولي جونيور مابوكو، التي هربت من يديه لتسكن الشباك.

هدف غزل المحلة

ارتكب شريف إكرامي خطأ فادحا خلال مباراة فريقه ضد غزل المحلة في الجولة الـ19 بالدوري في موسم 2016، بعدما خرج من مرماه في إحدى الكرات العرضية بشكل خاطئ وسقط علي الأرض بشكل كوميدي، ليضع محمد يحيى لاعب المحلة الكرة في المرمى الخالي، قبل أن ينجح رمضان صبحي في إنقاذ الأهلي وإدراك التعادل في الدقيقة 96، وعلى الرغم من أن سقوطه كان نتيجة إصابته بشد في العضلة الخلفية إلي أن هذا لم يشفع له.

هدف باسم مرسي في مرمى إكرامي

في مباراة نهائي كأس مصر، التي جمعت بين الأهلي والزمالك، أحرز مهاجم الزمالك باسم مرسي الهدف الثاني في مرمى النادي الأهلي بعد خطأ من شربف إكرامي بعدما ترك مرماه خاليًا ومد يده في انتظار وصول الكرة، في مشهد كارثي له، قبل أن يسبقه "مرسي" ليسدد الكرة في شباكه، معلنًا فوز الزمالك على الأهلي .

وتتجدد الفضائح وتستمر الكوميديا مع نادى بيراميدز حيث تلقى فريق بيراميدز خسارة أولى خلال منافسات دور المجموعات الإفريقي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أمام الرجاء المغربي في المباراة التي تقام على ملعب مركب محمد بن تلقي نادي بيراميدز اول أهداف مباراة الرجاء المغربي، والتي تقام حاليا ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية .

شهد اللقاء أخطاء فادحة للحارس شريف إكرامي، حارس الفريق السماوي والقلعة الحمراء السابق وتسبب في تفوق الرجاء على بيراميدز بالهدف الأول الذي وصفه الجمهور بالهدف الكوميدى وبدأت الكرة من خلال ركلة ركنية لفريق الرجاء، وذهبت إلي منطقة جزاء بيراميدز لتخرج على حدود المنطقة ، ليسدد كرة ضعيفة وكانت في طريقها للخروج خارج الملعب، ليذهب شريف إكرامي نحو الكرة من أجل الإمساك بها لتذهب إلي داخل المرمي، بطريقة كوميدية للغاية، ونال سخرية المشاهدين بسبب سهولة الكرة .

هل سيكون الخطأ الأخير في تاريخ ابن «وحش إفريقيا» ؟