/625823/عماد-سعد-حمودة-مبادرة-حياة-كريمة-تستهدف-تطوير-شامل-فى-القرى-وطارق-رضوان-يطالب-بسرعة-تنفيذ-المشروعات

تفقد وفد مجلس النواب، المكون من لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، ويرافقها هيئة مكتب لجنة الإسكان، اليوم الاثنين، مشروع تنفيذ شبكات انحدار لإنشاء محطة صرف صحي بقرية أولاد سالم، بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير الريف المصري.

وفد حقوق الإنسان فى زيارة ميدانية لمحافظة سوهاج

وتأتي الجولة التفقدية ضمن جولات وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وهيئة مكتب لجنة الإسكان، في الزيارة الميدانية لمحافظة سوهاج، لتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة في قري سوهاج.

عماد سعد حمود: مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير كامل للريف

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير شامل لكل القري، وتتفيذ مشروعات تنموية خدمية، وسيتم تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وتوصيل مرافق، وغيرها.

فيما، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب عن محافظة سوهاج، إن أهالي مركز دار السلام يطالبون بسرعة تنفيذ هذه المشروعات، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة هي مبادرة تنموية شاملة تستهدف توفير كل الخدمات والاحتياجات للمواطنين، وتحسين مستوي المعيشة.

فيما، قال شريف السحلي، منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة سوهاج، إن هذا المشروع خاص بتتفيذ شبكات انحدار لإنشاء محطة صرف صحي لقرية أولاد سالم، بمركز دار السلام ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضاف، أن المبادرة تشمل توصيل الصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي، ومحطات المياه، وإحلال وتجديد منازل، وتشمل المبادرة 7 مراكز في محافظة سوهاج، وهي (دار السلام، البلينا، المنشأة، جرجا، ساقلتة، المراغة، طما)، تضم181 قرية.

ويرأس الوفد البرلماني النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، ويضم الوفد: محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، وعضو التنسيقية، والنائبة مارثا محروس، عضو التنسيقية، والنائبة ألفت المزلاوي، والنائبة هند رشاد، والنائبين محمد سلطان ومحمود عصام.

ويرافق لجنة حقوق الإنسان، هيئة مكتب لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، والنائبين إيهاب منصور، وطارق شكري، وكيلي اللجنة، وأمين مسعود أمين سر اللجنة.