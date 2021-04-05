/625820/حزب-العمال-البريطاني-يطالب-الحكومة-بالتشديد-على-نظام-الحجر-الصحي

طالب حزب العمال البريطاني، الحكومة التشديد على نظام الحجر الصحي في الفنادق لتجنب دخول طفرات جديدة من كورونا إلى البلاد وذلك تزامناً مع وصول اكثر من 8 آلاف سائح يوميا إلى بريطانيا معتبرا الحزب ذلك أمر مشين.

وأشار نيك توماس وزير الداخلية في حكومة الظل، إلى أن الوزراء لم يقوموا بعمل ما يكفي لتأمين الحدود فيما كشفت صحيفة "التايمز" عن تزايد أرقام السياح يومياً، وقالت ان حوالي 90 ٪ من الوافدين إلى مطار "غاتويك" هم من السياح.

وشدد وزير الهجرة كيفين فوستر على أننا لا نعترف بهذه الأرقام، وأن الإجراءات الصحية الصارمة، كانت سارية حتى بالنسبة لأولئك الذين يصلون إلى المملكة المتحدة "بتأشيرة زيارة لأسباب مشروعة.

مخاوف مُثارة

وأفادت إيفيت كوبر، عضو البرلمان عن حزب العمال ورئيسة لجنة اختيار الشؤون الداخلية في مجلس العموم، الى أن النتائج أثارت مخاوف كثيرة، مسلطة الضوء إلى أن وزارة الداخلية بحاجة إلى تفسير هذه الأرقام بشكل سريع .

ومن المقرر أن يطرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الإثنين، تجديد للخطه المدرجة، التي تقضي بتخفيف القيود في الأشهر القادمة، والتي تحتوي على خطط لعودة فتح الاقتصاد مرة اخرى اكمالاً للسفر الدولي .

تجدير بالزكر أن الحكومة البريطانية تخطط لإعفاء البريطانيين المتلقين جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من الالتزام بإجراءات الحجر الصحي، ضمن استعداداتها لإعادة تشغيل السفر الدولي.

وذكرت صحيفة (جارديان) البريطانية، على موقعها الإلكتروني، أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الإثنين، المقبل، عودة السفر من وإلى بريطانيا مع الدول الأجنبية بقيود مبنية على نظام تصنيف الدول بناء على معدل الإصابة بفيروس كورونا ومستويات التلقيح فيها واحتوائها على سلالات أخرى من الفيروس.