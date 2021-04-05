إيبارشية طهطا توقف صلوات القداسات

جدة - نرمين السيد - كما قرر، فى بيان، اليوم الإثنين، أن تقتصر قداسات الآحاد، على الأب والكاهن و2 شمامسة فقط دون حضور شعب.

وعن صلاة الجنازات، أكد أنها ستتم فى الهواء الطلق أو بالمدافن مع وجود صندوق المتوفى فى السيارة وحضور الإقارب فقط.

تأتى القرارات بالتزامن مع ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا.