المنيا.. 192 قرية بـ5 مراكز ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - أعلن أسامة القاضى، محافظ المنيا، إطلاق بوابة إلكترونية لإدارة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، من خلال إدارة التحول الرقمى بالمحافظة، حيث ستقوم البوابة بمتابعة كافة مشروعات "حياة كريمة"، فى ظل توجه الدولة للتحول الرقمى ومواكبة العالم تكنولوجيا، ولدعم أواصر التواصل مع المواطن بشكل مباشر، ومساعدة المسئولين للوقوف على كافة تفاصيل المشروعات بشكل دقيق.





وأكد القاضى، فى تصريح له اليوم الإثنين، أن المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى يستهدف تطوير 192 قرية و757 تابعا فى 5 مراكز هى "أبوقرقاص وملوى والعدوة ومغاغة وديرمواس"، بتكلفة تصل إلى 23 مليار جنيه ليستفيد مليونين و970 ألف مواطن. وكلف محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد أبوزيد بإطلاق النموذج التجريبى لبوابة "حياة كريمة" بحضور المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والمهندس صلاح شحاته مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية.

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