محافظ أسيوط يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد العميد محمد سيد عمار زناتى

جدة - نرمين السيد - تقدم محافظ أسيوط عصام سعد، يرافقه اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، واللواء أيمن حسنى رئيس فرع الأمن الوطنى بأسيوط، الجنازة العسكرية للشهيد العميد "محمد سيد عمار زناتى" قائد قوات الأمن بمديرية أمن الفيوم بمسقط رأسه بمدينة البدارى والذى توفى أثناء مداهمة أحد المنازل للقبض على أحد المتهمين بجرائم قتل.





شارك فى الجنازة اللواء أشرف سعد حكمدار أمن أسيوط ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى وبعض قيادات وضباط مديرية أمن أسيوط والفيوم وبعض أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والمئات من أهالى المركز والقرى المجاورة وأسرة الشهيد. كما أدى المحافظ ومساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد ومدير الأمن والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية وبعض قيادات وضباط مديرية أمن أسيوط والفيوم وأسرة الشهيد صلاة الجنازة على الشهيد بساحة أحد المساجد بمسقط رأس الشهيد ليحمل بعدها جثمان الشهيد على سيارة إطفاء لقوات الحماية المدنية فى جنازة عسكرية مهيبة بمشاركة جميع القيادات وأهالى مركز البدارى وأسرة الشهيد وسط حشد كبير من الأهالى ليدفن فى مدافن العائلة. وفى نهاية الجنازة العسكرية أدى عصام سعد محافظ أسيوط ومرافقوه واجب العزاء كما قدم التعزية لأسرة الشهيد معلنًا دعمه الكامل لأسر الشهيد الراحل ولجميع شهداء رجالنا الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة والذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يحفظ مصر جيشًا وشعبًا وقيادة من كل سوء.

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