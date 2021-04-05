أسقف عزبة النخل الجديد يزور كل كنائس القطاع

جدة - نرمين السيد - شهد قطاع كنائس عزبة النخل، نشاطًا رعويًّا متنوعًا من الأنبا سيداروس الأسقف العام المسؤول عن القطاع، والذى سُيّم أسقفًا وكُلِّف بخدمة القطاع فى النصف الثانى من شهر مارس الماضى.





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