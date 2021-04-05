تحت إشراف وتقديم وزير الأوقاف.. صدور كتاب حماية الكنائس فى الإسلام

جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، فى إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة "رؤية" للفكر المستنير الإصدار التاسع والعشرين كتاب "حماية الكنائس فى الإسلام" إشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .





ويبرز الكتاب أن الإيمان بالتنوع سنة من سنن الله الكونية، مستدلا بقول الحق سبحانه وتعالى "وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ"، فلا إكراه فى الدين ولا على الدين، فيقول سبحانه وتعالى "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ".

ويعمل الكتاب على ترسيخ فقه العيش المشترك وأسس المواطنة المتكافئة دون تمييز بين أبناء الوطن الواحد على أساس الدين أو اللغة أو الجنس أو العرق، فالوطن لجميع أبنائه وهو بهم جميعًا.

ويفند بالحجة والبرهان شبه المبطلين، ويصحح كثيرًا من المفاهيم الخاطئة، سواء أكانت هذه المفاهيم ناتجة عن سوء قصد أو سوء فهم.

يأتى الكتاب فى إطار التعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة.