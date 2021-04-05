محافظ الإسماعيلية: انتهاء توصيل الغاز الطبيعى لأهالى التل الكبير نهاية 2021

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسماعيلية، شريف فهمى بشارة، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعى بمركز ومدينة التل الكبير نهاية العام الحالى ٢٠٢١ بخط غاز يبلغ طوله ٦٦٠٠ متر بقطر ٨ بوصات قطر بولى ايثيلين عالى الكثافة والخط المغذى داخل المدينة ١٠ كيلومترات لخدمة أهالى التل الكبير والقرى التابعة لها.





جاء ذلك فى تصريح للمحافظ، اليوم الاثنين، بمناسبة بدء تشغيل مشروع الغاز الطبيعى بمركز ومدينة التل الكبير والذى يخدم 30 ألف مواطن بالقرى وتوابعها. ووجَّه المحافظ، رئيس مركز ومدينة التل الكبير برفع جميع التشوينات الموجودة بملعب الكرة الخماسية الموجود بكفر الشيخ عطية وإعادة فتحه لشباب العزبة لتنمية قدراتهم البدنية. وشدد محافظ الإسماعيلية على إعادة رصف الطرق والشوارع الرئيسية وإعادة الشئ لأصله وذلك بعد الانتهاء من مشروع الغاز مباشرة، موجهًا بسرعة الانتهاء من المشكلات المرصودة بالمركز والتى تم الانتهاء من أكثر من 70 ٪ منها على أن تنتهى بنهاية هذا العام فى مركز التل الكبير وتوابعه.

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