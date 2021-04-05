/625824/بدء-اجتماع-مجلس-المحافظين-لمتابعة-الاستعداد-لشهر-رمضان

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس المحافظين برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لمتابعة الاستعداد لشهر رمضان وتوافر السلع.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الموقف التنفيذى لتطبيق "منظومة الرى الحديث".

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية تنفيذ تطبيق "منظومة الرى الحديث"، واستغلال مياه الرى بالشكل الأمثل، مؤكدًا أن المشروع يعد أحد أهم الأولويات التى تضعها الحكومة على أجندتها.

وأشار وزير الزراعة إلى أن المشروع يستهدف تطوير منظومة الرى من خلال رفع كفاءة نظم الرى الحقلى وزيادة الإنتاجية، وتطبيق الممارسات الزراعية الموفرة للمياه من خلال التحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث لأربعة ملايين فدان.

وأضاف أن أهداف المشروع أيضًا تتمثل فى تقليل زمن الرى، وتقليل تكاليف العمالة، وزيادة دخل الأسر الريفية، فضلا عن تحسين كفاءة نقل المياه، وتحقيق عدالة توزيعها.