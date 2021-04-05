/625825/حسانين-توفيق-يشارك-بفعاليات-أول-مؤتمر-افتراضي-حول-تعليم-الوافدين-والتحول-الرقمي-بالأزهر-غدا

يشارك النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ، بفعاليات أول مؤتمر افتراضي سنوي حول تعليم الوافدين والتحول الرقمي بالأزهر الشريف غدا الثلاثاء، حيث من المنتظر أن يُلقي كلمة ممثلا للجنة بالجلسة الافتتاحية، يتطرق فيها لتداعيات أزمة فيروس كورونا وتغيرها لمفهوم التحول الرقمي، ودمجه في جميع مناحي الحياة مع الحديث عن إمكانيات استفادة الطلاب الوافدين من بيئته الجديدة.

التحديات ‏والتطلعات

ويعقد المؤتمر من خلال مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين ‏والأجانب بالأزهر، بعنوان"التحديات ‏والتطلعات" نحو أنموذج جديد في تعليم الوافدين، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف ‏عام للدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

ويطرح المؤتمر سبعة محاور خاصة بتعليم الوافدين والتحول ‏الرقمي، وذلك ضمن جلسات علمية، ويقدم المتخصصون من الباحثين والمفكرين والخبراء والمستشارين أهم آرائهم ‏وتجاربهم وأفكارهم الجديدة والتوجهات المستقبلية في مجالات التحول الرقمي من خلال تقديمهم ‏لأوراقهم البحثية العلمية المتخصصة، ويعقب الجلسة الختامية معرض لبعض الشركات ذات ‏الخبرة، التي تهتم بالتحول الرقمي والبرمجيات‎.‎

ويشارك في فعاليات المؤتمر قيادات الأزهر الشريف، وفي مقدمتهم الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور نظير ‏عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، وكوكبة من العلماء والخبراء والسفراء والمستشارين ‏والباحثين والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا والحاسبات والاتصالات والذكاء الاصطناعي ‏والتحول الرقمي، والشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال‎.‎

ويهدف المؤتمر إلى نشر ثقافة التعامل الرقمي مع الوافدين داخل المؤسسات التعليمية والتربوية، ‏وداخل المجتمع المصري، مما يساعد على اندماجهم في المجتمع، كما تسهم محاوره المتكاملة ‏والمتباينة في الاطلاع على أحدث المستجدات، والأفكار والخبرات العالمية، وتحديد أفضل ‏التقنيات الحديثة في مجال التعليم والتعلم، والتي يمكن توظيفها في مجال تعليم الوافدين، مما يسهم ‏في تطوير المنظومة التعليمية للوافدين، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات العالمية، بما يتناسب ‏مع العصر الرقمي الحديث.‏

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.