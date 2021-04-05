/625827/انجاز-تاريخي-للمنتخب-المصري-في-كأس-العالم-للسلاح-تفاصيل
حقق منتخب مصر للشباب للسلاح إنجازا تاريخيا بعد تتويجه بذهبية منافسات الفرق لسلاح السيف ببطولة العالم للشباب والناشئين والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلي 11 إبريل 2021، وهي الميدالية الأولى في تاريخ مصر بمنافسات الفرق والذهبية الأولى أيضا لمصر في بطولات العالم للشباب.
ومثل المنتخب الوطني للشباب في منافسات الفرق لسلاح السيف كل من مازن العربي، إياد معروف، أدهم معتز، زياد نوفل.
المنتخب المصري في كأس العالم للسلاح
ويقود المنتخب المدير الفني ماهر حمزة والمدربين شريف البكري وخالد شريف ومحمود جندية والمشرف على المنتخبات أحمد نبيل.
وتغلب منتخب الشباب المصنف رقم 5 عالميا على منتخب روسيا المصنف رقم ٣ عالميا في النهائي بنتيجة 45-38 ليتوج الفراعنة بالميدالية الذهبية وروسيا على الميدالية الفضية وفرنسا على الميدالية البرونزية. وكان منتخب مصر قد تأهل للنهائي بعد الفوز على منتخب أمريكا المصنف رقم ١ عالميا وبطل العالم في إنجاز تاريخي بنصف النهائي بنتيجة 45-31.
تفاصيل كأس العالم للسلاح
بينما تأهل منتخب مصر لنصف النهائي بعد الفوز على بولندا في ربع النهائي بنتيجة 45-37 ، بينما تأهل شباب الفراعنة لربع النهائي بعد الفوز على منتخب هونج كونج في دور ال16 بنتيجة 45-32.
وانتهت أمس فعاليات منافسات الناشئات لسلاح السيف للفردي، حيث توجت الأمريكية ماجدة سكاربونيكيويكز على الميدالية الذهبية وتوجت الروسية يوليا سالاباي بالميدالية الفضية، وحصل على البرونزية كلا من الأذربيجانية ظريفة حسيونوفا والأمريكية زو كيم.
بينما في منافسات الناشئين توج الروماني سوفار بالميدالية الذهبية، وتوج الكوري الجنوبي جونسونج بارك بالميدالية الفضية، بينما حصد الميدالية البرونزية كلا من الروسي إرسيني شيليكوف والأمريكي كولبي هارلي.
الدول المشاركة في بطولة العالم للسلاح
وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: "الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.
يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.
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