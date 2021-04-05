/625828/أول-رد-فعل-من-شريف-إكرامي-بعد-خطئه-القاتل

نشر شريف إكرامي حارس مرمي بيراميدز صورة له عبر حسابة الشخصي أستوي”أنستجرام”، وهو يقود سياراته والابتسامة على وجهه، وذلك بعد الخطاء الفادح الذي تسبب في احراز هدف.

وكتب شريف إكرامى صورته عبر ستورى إنستجرام، صحبها بتعليق: “positivity always win”، أى "الإيجابية تفوز دائما".

وظهرت على الساحة الرياضية بعض التعليقات السابقة لمدرب النادي الأهلي الهولندي مارتن يول، والذ كان يتحدث حينها عن شريف إكرامي حارس مرمي فريق بيراميدز الحالي، بأنه لا يصلح للعب داخل النادي الأهلي، وأنه أصبح نقطة ضعف كبرى للفريق.

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بعد انتهاء مباراة بيراميدز امام الرجاء المغربي بنتيجة 2/0، لقى شريف إكرامي هجوم حاد علي حارس الفريق شريف إكرامي وذلك بعد الخطاء الفادح الذي تسبب في احراز هدف داخل شباكة،

إكرامي مع الأهلي

ومن ناحيه اخري كتب عصام الحضري حارس المنتخب المصري: " كل الدعم لشريف اكرامي، لا يوجد حارس مرمي بدون أخطاء وأنا واحد منهم".

وتابع حارس مرمى الأهلي السابق: " أفضل حراس المرمي في العالم بيخطأوا وهذا وارد في كرة القدم".

وأختتم الحضري بنصيحة لحارس بيراميدز: "أتمرن كويس وأقفل ودانك من أي هجوم عليك، بالتوفيق يا نجم وربنا يكرمك ويوفقك يا شريف".

والجديربالذكر ان هزم بيراميدز أمام فريق الرجاء بنتيجة 2/0 بخطاء من شريف اكرامي تسبب في احراز الهدف الثاني في شباكة.

موعد مباراة بيراميدز القادمة

ويستعد بيراميدز لمباراته المقبلة أمام الرجاء في العودة يوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

القائمة التي خاضة مباراة الرجاء

ودخل الرجاء مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من: فى حراسة المرمى : أنس الزنيتي وفى خط الدفاع كل من : عبد الإله مدكور، محمد سبول، مروان هدهودي، عبد الرحيم شاكير وفى خط الوسط كل من : عمر العرجون، محمد زريدة، لوامبا نجوما وفى خط الهجوم كل من : بن ملانجو، سفيان رحيمي، محمد متولي

وتوقف رصيد بيراميدز عن النقطة 6 في المركز الثاني بترتيب المجموعة بعد تحقيق الفوز في أول مباراتين خلال منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.