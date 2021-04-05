/625829/أحمد-دياب-من-يرتكب-التنمر-قليل-الأدب-ونحتاج-إلى-توعية

تحدث النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عن عدد من الملفات الرياضية والسياسية، التى تشغل الرأى العام المصرى، وذلك خلال حوار مع مدير التحرير محمود فايم، والصحفى الرياضى، محمد محمود.

النائب أحمد دياب يستعرض القوانين التى جرى مناقشتها

واستعرض وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أحمد دياب مجموع القوانين، التى جرى استعراضها ومناقشتها خلال الفترة الماضية، ومنها قانون الرياضة الجديد، وتغليظ العقوبة على ختان التنمر، وقانون التعليم الفنى.

أحمد دياب: لابد من التوعية بشأن التنمر على ذوى الهمم

وقال عضو مجلس الشيوخ، أحمد دياب، تعليقًا على تغيلظ عقوبة التنمر:” الاسبوع الماضى جرى الحديث والنقاش حول تغليظ العقوبة على مرتكبى التنمر، وأنا أرى أن مرتكبى تلك الأفعال يتناسب معها مقولة “ قلة أدب”، فى إشارة منه إلى قبح تلك الأمور الصادرة من البعض.

وتابع وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أحمد دياب: أرى أن هناك نوعين من التنمر، أحدهما تنمر متعمد، وآخر خطأ، والثاني عن جهل، وجميعهم يسببون أثر سلبي على الشخص والمجتمع، إذ تعد ذات تأثير سلبى كبير، ولذا لابد من التوعية، ومعرفة أفضال أصحاب الهمم.