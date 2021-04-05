/625831/أحمد-دياب-يكشف-سبب-موافقة-zed-على-رحيل-أسامة-نبيه-للزمالك

أكد النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، ووكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، على نجاح تجربة نادي زد في الدوري ، وضرورة بقاء محمد صلاح في صفوف ليفربول الإنجليزي وعدم الإنتقال لصفوف ريال مدريد وبرشلونة. وقال النائب أحمد دياب في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج : "أصحاب القدرات الخاصة حققوا بطولات و انجازات متعددة مع منتخب مصر في الدورات البارالمبية خلال الفترات الماضية في مختلف البطولات ، ومع ذلك تعرضوا للتنمر أيضا، وسنعمل خلال الفترة القادمة على ردع تلك السلبيات السيئة".

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وتابع دياب: "وضعنا خطة عمل خلال الجلسات البرلمانية لوضع قوانين تفيد الرياضة المصرية وتعمل على إرتقاء الشئون الرياضية داخل الأندية ومراكز الشباب".

وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة :" سنعمل دراسة جيدة على قانون الرياضة الجديد، للوقوف على السلبيات والإيجابيات من أجل الإستقرار على أهم الأحداث".

نجاح تجربة زد في الدوري

وواصل : " قطاع الناشئين هو الأساس داخل منظومة نادي زد، فرق الناشئين داخل النادي يحتلون المراكز الأولى في قطاع الناشئين، والفريق الأول يحتل وسط الجدول".

وأستكمل دياب: " نعمل على خطة طويلة الأمد من 3 سنوات لـ 5 من أجل حسم الصعود للدوري الممتاز، الذي يتميز بقوة كبيرة داخل الفترة الماضية".

أسامة نبيه رحل للزمالك بعد أتفاق مع القلعة الحمراء

وواصل : " أسامة نبيه، طلب مني شخصيا ، تولي إدارة الزمالك أو منتخب مصر عندما يحتاجون لجهودي، وهو ما أتفقنا عليه، ولذلك وافقنا على رحيله عن النادي وتولي تدريب الفارس الأبيض بعد إتفاق بين الناديين في ظل رغبتنا في توطيد العلاقات مع كافة الأندية".

وأضاف دياب: " إذا صعد زد للدوري الممتاز، لن يضخ أموال طائلة في الدوري لأن هذا ليس مقياس لنجاح التجرية، لكنها ستقاس بعدد اللاعبين الذين صعدوا للفرق في الدوريات الكبرى وخوض تجارب الإحتراف".

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يذكر أن إسماعيل يوسف تولي الإدارة الفنية لنادي زد خلال الفترة الماضية، بينما رحل أسامة نبيه لصفوف الزمالك ليكون ضمن الجهاز الفني للأبيض.