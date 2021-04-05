مدبولى يستعرض مع مجلس المحافظين موقف حياة كريمة وتطوير الريف

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة عدد من الملفات والمشروعات التنموية والخدمية والاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المعظم.





يبحث الاجتماع التشديد على المحافظين بأهمية التطبيق الحازم لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن القواعد والإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها والالتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، لحماية صحة وسلامة المواطنين والمجتمع، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة خاصة فى أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعى، والسماح بأداء الصلوات فى المساجد وكذا صلاة التراويح بشرط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، مع الالتزام بالتخفيف فى صلاة التراويح، بحيث لا تزيد على نصف ساعة، وكذلك عدم السماح بإقامة أى موائد رمضانية.

يأتى ذلك بالإضافة إلى عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد فى المساجد، والتأكيد على حظر إقامة أى تجمعات كبيرة فى الأماكن المغلقة، مثل سرادقات العزاء، أو الاحتفالات فى دور المناسبات، مع التأكيد على أن تكون هناك متابعة مستمرة من وزارة الأوقاف والجهات المعنية لتطبيق هذه الإجراءات والالتزام بها.

ومن المقرر أن يستعرض مجلس المحافظين، الموقف التنفيذى لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروعات تطوير الريف المصرى والذى يستهدف مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، الخدمات الصحية والتعليمية، البيئية، خدمات الكهرباء والإنارة، والنظافة والتنسيق والحضارى، فضلاً عن رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية بمشاركة منظمات المجتمع المدنى، مع توفير فرص عمل للشباب.