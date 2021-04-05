مستشار الرئيس للصحة: نحن فى تصاعد لحالات الموجة الثالثة لفيروس لكورونا 

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قال كلمه عظيمة خلال افتتاح مدينة الدواء الجديدة قبل يومين، وهى، أن هناك أشياء لا تقاس بالربح أو الخسارة أو بالعائد لأن هناك مكاسب تطمئن وتحفظ حياة الإنسان وهذه ليس لها ثمن.
أضاف عوض تاج الدين، فى تصريحات تلفزيونية، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تطورات كبيرة فى الصناعات الدوائية لم تكن موجودة من قبل، من أجل تأمين الدواء فى هذه الظروف التى تمر بها الدول، فى ظل تداعيات إصابات كورونا، متابعا: "لا شك أن توفير الدواء بمثابة أمن قومى لمصر، لتوفير الدواء للمرضى فى أى وقت".
وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن مرض الحساسية له أنواع كثيرة جدا، وتعتبر حساسية الربيع "موسمية"، وتظهر فى فصل الربيع فقط بسبب ظهور حبوب اللقاح خلال هذه الفترة، مردفا: "الحل فى هذا الأمر هو تفادى مسببات حساسية الموسمية، ويجب تناول عقاقير أو مركبات سواء للأعراض الأنفية أو الشعب الهوائية".
وعن أوضاع كورونا، قال: "نحن فى تصاعد لحالات الموجة الثالثة من كورونا فى مصر، وليس هناك فرق جوهرى فى الأعراض بين المراحل الثلاث، وأغلب الأعراض تنفسية، وأغلب الحالات البسيطة والمتوسطة تعالج فى المنازل بالعزل المنزلى".
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