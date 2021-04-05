الرئيس السيسي يوجه بزيادة منافذ توزيع السلع بمعارض ”أهلا رمضان” لـ2100 منفذ 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة عدد منافذ توزيع السلع فى سلسلة معارض "أهلًا رمضان" إلى 2100 معرض لتوزيع السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة العالية بكافة أنواعها، وذلك تلبيةً لاحتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان المعظم، وأن يتم تطبيق نسب تخفيض ملائمة على تلك السلع تمشيًا مع سياسة الدولة بتخفيف العبء على شرائح المواطنين الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة إجراءات توفير السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المعظم بالكميات والأسعار المناسبة فى مختلف محافظات الجمهورية.

واستعرض "على المصيلحي" المبادرات المختلفة لوزارة التموين والمعارض الرئيسية والفرعية والمنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الغذائية لكافة المواطنين، خاصةً الشرائح الأكثر احتياجًا من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والجمعيات الاستهلاكية، فضلًا عن عرض الموقف الحالى للمخزون الاستراتيجى للشهور المقبلة من السلع التموينية الأساسية.

كما عرض محمود شعراوى وزير التنمية المحلية آخر الاستعدادات بالمراكز والمدن فى مختلف محافظات الجمهورية لاستقبال شهر رمضان المعظم، والتنسيق الذى تم مع كلٍ من وزارة التموين والسادة المحافظين بشأن توفير السلع وإقامة المعارض وشوادر البيع التابعة لشركات توزيع السلع الغذائية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد كذلك عرض آخر مستجدات تطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، وجهود تحويلهم للعمل بالغاز الطبيعى بالتعاون ما بين الجهات المعنية، وذلك مواكبةً لجهود الدولة للاعتماد على الطاقة النظيفة ذات المردود الإيجابى اقتصاديًا وبيئيًا وصحيًا.