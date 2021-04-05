توجيهات رئاسية بعلاج أب مصاب بضمور في العضلات وابنه على نفقة الدولة

أعلنت الإعلامية عزة مصطفى استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة إنسانية حرجة لشاب بالقاهرة يدعى إسحاق غالى، المصاب بضمور عضلات وتضخم بالكبد وابنه "أنطونيوس" 5 سنوات مولود بدون قرنية ويحتاج لعملية جراحية عاجلة.

الطفل المصاب ووالدة

وقالت عزة خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بعلاج الحالة على نفقة الدولة وتنفيذ كل متطلباته ومتابعته.

ومن جانبه قال إسحاق غالى، 35 سنة، والمصاب بضمور عضلات وتضخم بالكبد، منذ 3 سنوات، وتردد على المستشفيات للعلاج لكنه يحصل على مسكنات فقط، موضحا أن لديه 3 اطفال احدهم عمره 5 سنوات وهو مولود بدون قرنية، ويحتاج إلى عملية جراحية لإنقاذه من عدم الرؤية.

وتابع: "فقدت عملي بسبب المرض الذي إصابنى، ولا يوجد لدي مصدر رزق ثابت، وأبنائي في مراحل التعليم المختلفة، ولا أستطيع أن ادفع ايجار الشقة التي اقيم بها، واحتاج للعلاج للعودة إلى العمل مرة أخرى وأوفر قوت يومي".

واستطرد: "الحمد لله على استجابة الرئيس لأني كنت عاوز أتعالج عشان أقدر اشتغل وليس لي إلا الله، مردفا «كان أملي في الله كبير أن يستجيب الرئيس لحالتى، مختتما شكرا للرئيس السيسي الأب الروحي لنا على ما فرحنا به، ويا رب دايما يفرح كل الشعب المصري بحق شهر رمضان المبارك".