الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة عبر الإنترنت

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محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن مخالفات المرور 2021، قد أصبح من أكثر الجمل البحثية التي تصدرت مؤخراً مؤشر البحث “جوجل” من قبيل مالكين المركبات في مصر؛ نظراً لأهمية خدمات المرور في مصر، منها مخالفات المرور ودفع الغرامات المسجلة دون الحاجة إلي التوجه إلى مكاتب المرور، والتكدس والوقوف في الطوابير زأمام الشبابيك تجنباً لإنتقال عدوى فيروس زكورونا.

وقد أطلق مركز معلومات النيابة العامة بإدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، الخدمات المرورية عبر المنصة الرئيسية التابعة للموقع، والذي يتيح تلك الخدمة وهي؛ الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 المسجلة على رخص السيارات بكافة أنواعها ورخص القيادة، إضافة إلى إمكانية معرفة نماذج المخالفات المسجلة إليكترونياً.

أنظمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2021:

اهتمت الحكومة المصرية خلال الفترات الماضية بالميكنة الإلكترونية لكافة المؤسسات والهيئات الحكومية، والتي كانت من بينها بوابة الحكومة الرقمية والمدرج بها كافة خدمات المرور، ومنصة النيابة العامة، كما قد فرضت الظروف الراهنة لفيروس كورونا أموراً جديدة لم يكن لدي الكثير من الدول العربية والعالمية الخبرات الكافية للتعامل معها، فمنذ إنتشار هذا الوباء قد اعتمدت مصر وغيرها من دول المنطقة والعالم على أنظمة التحول الإليكتروني وإدخال النظم التكنولوجية في العديد من الخدمات التي تُقدَم للمواطنين، كما تساعد أيضاً على الحد من إنتشار الفيروس الجديد كوفيد- 19.

خطوات ورابط الاستعلامات والدفع والتجديد- Online:

يقدم الموقع الرسمي للنيابة العامة المصرية الكثير من الخدمات المرورية للمواطنين من أصحاب السيارات في البلاد، وذلك للتيسير عليهم مادياً ومعنوياً دون الحاجة بعد الآن إلي الذهاب إلى الهيئات والوحدات المرورية. وعلى ذلك نعرض لكم الآن خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 2021:

– الدخول>> الموقع الإلكتروني للنيابة المرور- إضغط هنا.

– الضغط على>> خدمات المرور.

– تحديد خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المخالفات.

– إختيار نوع الاستعلام سواء كان عن مخالفات رخص القيادة أو رخصة السيارة.

– إدخال المعلومات المطلوبة سواء كانت لرخصة القيادة أو السيارة، من خلال كتابة الرقم القومي، ورقم اللوحة، ونوع الرخصة، والمحافظة، ثم الضغط على إجمالي المخالفات.

– ثم يظهر أمامك على الشاشة رقم الرخصة، وإجمالي المخالفات المسجلة والرسوم مستحقة الدفع.

– يمكنك>> طلب إستخراج شهادة وفاء بالغرامات.

– ثم تظهر أيقونة الشروط والأحكام لهذه الخدمة الإلكترونية، اضغط على خيار موافق، في حالة الموافقة عليها.

– إستكمال كتابة البيانات المطلوبة لمقدم الطلب بعناية.

– تحديد طريقة الدفع سواء كانت إليكترونيا ، أو من خلال بطاقات الائتمان، أو الدفع عند الاستلام، بعد إتمام عملية الاستعلام عن مخالفات المرور 2021.

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