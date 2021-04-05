رابط النيابة العامة لـ الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي عبر الإنترنت

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محمد سياف - ابو ظبي - رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي عبر بوابة النيابة العامة المصرية قد احتل في الآونة الأخيرة على محرك البحث العالمي “جوجل” لرغبة أصحاب السيارات والسائقين في مصر معرفة إجمالي المخالفات المرورية لتفادي دفع غرامات مالية زائدة، لذلك يستعرض مصر فايف من خلال هذا التقرير طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم القومي ورقم السيارة وطرق الدفع الإليكتروني لقيمة مخالفات المرور 2021.

موقع النيابة العامة لـ الاستعلام عن مخالفات المرور:

قد خصصت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية المصرية موقع نيابة المرور الإلكترونية والذي يمكنك الدخول عليه من خلال الرابط المدرج أسفل، وذلك لتفادي عدوى “كورونا” كوفيد 19، الذي ينتشر بسرعة كبيرة بين المواطنين نتيجة الإختلاط والتكدش، ومن ثم يهاجم الجهاز المناعي في الجسم بالكامل وقد يتسبب في الوفاة، حيث قد حصد أرواح ما يقرب من 3 مليون مواطن حتى الآن منذ ظهوره في مدينة “ووهان” الصينية أواخر عام 2019، وقد تفشي عقب ذلك في كافة دول العالم وتسبب في خسائر بشرية وإقتصادية كبيرة خاصة في دول أوروبا.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع نيابة المرور:

في ظل هذه الأوضاع في البلاد من جراء انتشار فيروس كورونا، الذي ينتشر بسرعة كبيرة بين التجمعات، فأنه يمكنك الآن الاستعلام عن مخالفات المرور بإتباع الخطوات الأتيه:-

– تسجيل الدخول عبر موقع نيابة المرور من خلال هذا الرابط (إضغط هنا).

– الضغط على أيقونة الاستعلام.

– كتابة رقم اللوحة المعدنية (حروف- أرقام) في الخانة المخصصة لها.

– كتابة بيانات مالك السيارة المراد الاستعلام عنها.

– الضغط على زر الاستعلام.

طرق سداد مخالفات المرور الإليكترونية:

بعد إتمام عملية الاستعلام عن مخالفات المرور، يمكنك كذلك من خلال نفس الموقع إتمام عملية الدفع من خلال الضغط على أيقونة السداد، وإختيار نظام الدفع الذي تريد من الأنظمة المتاحة؛ مثل>> نظام فوري- البريد المصري- كما يمكنك إختيار السداد نقداً عند الإستلام.