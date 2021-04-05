موت حتمى.. الدكتور محمد شومان يصدر كتابًا حول مستقبل الإخوان

جدة - نرمين السيد - توقع الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية بالقاهرة، فى كتاب صدر حديثا عن "دار المعارف بالقاهرة" بعنوان "مستقبل الإخوان فى مصر" انهيار وتشظى التنظيم إلى جماعات صغيرة متناثرة ينتهى بها المطاف إلى موت حتمى.





وأكد شومان، أن جماعة الإخوان المسلمين فى مصر تواجه أزمة داخلية تعتبر الأخطر فى تاريخها، وهى أزمة متوقعة بالنظر إلى الجمود الفكرى والتنظيمى الذى أصاب الجماعة وحال بينها وبين التجديد والتطور، وأدى إضافة إلى عوامل خارجية إلى سرعة الإطاحة بهم فى 30 يونيو 2013 فى مشهد تاريخى غير مسبوق، كشف بوضوح عن ضعف أداء النخبة التى قادت الجماعة، وجمودها، وانغلاقها على ذاتها، وإنكارها الأزمة، وتعاليها على حقائق الواقع ومعطيات التاريخ، وعلى جميع مؤسسات الدولة والمجتمع فى مصر.

ويرى عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية بالقاهرة، أن هناك تحولا جديدا وبكل المقاييس يختلف عن أدوار الصراع السابقة كافة، ففى صدامات الدولة المصرية مع الإخوان قبل ثورة 23 يوليو 1952، ثم صدام الدولة والجماعة بعد عامى 1954، وعام 1965، كان الشعب – كما سبقت الإشارة - يراقب أو يؤيد بصمت ما تقوم به الدولة ضد جماعة الاخوان المسلمين، لكن فى الصراع بين الإخوان ونظام الرئيس السيسى شاركت غالبية المصريين وللمرة الأولى فى الإطاحة بـ الإخوان، نتيجة فشلهم فى إدارة الدولة والكشف عن نياتهم الحقيقية التفرد بالحكم وأخونة الدولة والمجتمع.

ويضع شومان، عدة سينايوهات لمستقبل الجماعة، السيناريو الأول: انقسام الكيان التنظيمى لجماعة الإخوان إلى تنظيمين أو جماعتين متنافستين يتصارعان على مشروعية تمثيل الإخوان.

وأوضح أن السيناريو الثانى: انهيار جماعة الإخوان بشكل فوضوى مما يؤدى إلى اختفاء أى امتداد مؤثر لها على المستويين الدعوى أو السياسى، أما السيناريو الثالث: سيناريو البقاء والاستمرار الرمزى غير الفعال، والسيناريو الرابع: انقسام وتشظى الجماعة إلى عدد من الجماعات المتصارعة.

الكتاب يقدم رؤية تحليلية لواقع ومستقبل جماعة الإخوان ومدى قدرتها على الصمود فى الوقت الذى خسرت فيه كل مقومات البقاء.