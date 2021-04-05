فيديو- مستشار الرئيس يحذر من تصاعد الموجة الثالثة لكورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنه لا يوجد فرق جوهرى فى الأعراض وهى ارتفاع درجة الحرارة وأعراض تنفسية عليا وأعراض تنفسية سفلى "سعال وكحة"، وآلام فى الجسم وعطس ورشح، لافتًا إلى أن فقدان حاسة الشم والتذوق هى الفيصل بين كورونا والإنفلونزا والبرد.
وأوضح مستشار رئيس الجهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الموجة الأولى والثانية كان هناك تكالب على المستشفيات وقد لا يكونوا فى حاجة إلى الدخول للمستشفيات، منوهًا إلى أن الحالات الآن إما بسيطة أو متوسطة وهى تحتاج إلى العلاج بالمنزل.
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