شعراوى: الصعيد فى قلب وعقل الرئيس السيسى منذ توليه المسؤولية

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه منذ عام 2014 ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى للمسئولية وهناك اهتمام متصاعد من الدولة المصرية بتكليف وزارتها ومؤسساتها بصعيد مصر، ضمن سياق الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة للمناطق المتأخرة تنموياً.





وقال "شعراوى" إن المتابع لحجم وطبيعة الاستثمارات الحكومية فى صعيد مصر سيكتشف أن منطقة الصعيد كانت دوما فى قلب وعقل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحاضرة بقوة فى تكليفاته المتتالية للحكومات المتعاقبة خلال السنوات الستة الماضية، وهو ما جعلها تنعكس بشكل واضح فى برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى 2018-2022.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الندوة التى نظمتها مكتبة الأسكندرية بعنوان "الصعيد يتغير" بحضور كلا من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية وعدد من الخبراء والمثقفين والأكاديميين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لعرض جهود التنمية من الدولة فى الصعيد منذ عام ( 2014 – 2021 ).

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن اهتمام الدولة والرئيس والحكومة بالصعيد يأتى تطبيقا لنص المادة 236 من الدستور التى تنص على التزام الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة اهلها فى مشروعات التنمية وفى اولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى.

وحول ملامح استثمارات الدولة فى الصعيد خلال الفترة من (2014-2021 ) قال شعراوى إن حجم الاستثمارات الكلية للدولة المصرية فى صعيد مصر بلغت حوالى 343 مليار جنيه، وهناك تزايد مستمر فى حجم الاستثمارات السنوية الموجهة للصعيد، حيث تضاعفت هذه الاستثمارات لمحافظات الصعيد العشرة من حوالى 8 مليارات جنيه سنويا فى 2009/2010، إلى 21 مليار جنيه فى 2014/2015، وصولا إلى 41 مليار جنيه سنويا فى 2020/2021، وهو ما يمثل أكثر من 20% من جملة الاستثمارات الحكومية.

وأوضح شعراوى أن إجمالى استثمارات برامج التنمية المحلية والمبادرات والبرامج التى تشرف عليها الوزارة بلغت حوالى 48 مليار جنيه تقريبا خلال الفترة من 2014 الى 2020 فى المحافظات العشر، مشيراً إلى أن استثمارات برامج التنمية المحلية جاءت فى صدارة الاستثمارات بإجمالى 25 مليار جنيه، من بينها 14 مليار جنيه تقريبا لبرنامجى رصف الطرق المحلية والإنارة العامة، وهو ما يتكامل مع الاستثمارات التى تضخها الدولة فى قطاع الطرق الإقليمية ومحاور التنمية التى تحظى باهتمام الرئيس، وقال شعراوى إن استثمارات التنمية المحلية اسهمت فى تعزيز الاتصالية الجغرافية وتمكين المواطنين من الوصول لمحاور التنمية الطولية والعرضية.

وحول برنامج النظافة وإدارة المخلفات الصلبة قال شعراوى إنه حظى بنسبة كبيرة من الاستثمارات بلغت أكثر من 6 مليارات جنيه وذلك بهدف دعم منظومة النظافة والتى وجه الرئيس السيسى نحو الاهتمام بها وتطويرها وتوفير البنية الأساسية اللازمة للتعامل مع المخلفات البلدية الصلبة، فضلا عن برامج الاطفاء والمرور ودعم الوحدات المحلية التى استحوذت على استثمارت بحوالى 5 مليارات جنيه.