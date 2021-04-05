رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى تكشف آخر مستجدات مبادرة التمويل العقارى

جدة - نرمين السيد - قالت مى عمر، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، اليوم الاثين، إن مجلس الوزراء وافق على تطبيق شروط مبادرة البنك المركزى الجديدة للتمويل العقارى للمشاركين فى الإعلان الأول لمشروع سكن لكل المصريين.





وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن المبادرة تمت الموافقة عليها يوم الثلاثاء الماضى بفائدة متناقصة 3% على مدة 30 سنة، بتمويل 100 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن الأمر خلال الأيام المقبلة. وأشارت إلى أن المباردة تقدم تسهيلات كبيرة فى الأقساط الشهرية، ولأصحاب المهن الحرة، كما أن مدة التمويل تتيح بأن يكون المقدم لا يكون كبير على العملاء، وتسهيلات لذوى الإعاقة.

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