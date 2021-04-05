شعراوى: تنفيذ 2575 مشروعًا فى قنا وسوهاج بنهاية العام المالى 19-20

جدة - نرمين السيد - قال وزير التنمية المحلية، محمود شعراوى، إن إجمالى عدد المشروعات التى تم تمويلها حتى نهاية العام المالى 2020/2019 بمحافظتى قنا وسوهاج بلغ حوالى 2575 مشروعًا، موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، مشيرًا إلى أنه من المخطط ضخ استثمارات كبيرة لترفيق ورفع كفاءة المناطق الصناعية ودعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين.





جاء ذلك خلال عرض وزير التنمية المحلية آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، خلال ندوة مكتبة الإسكندرية "الصعيد يتغير"، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، ورئيس مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقى.

ولفت شعراوى إلى أن وزارة التنمية المحلية تشرف على تنفيذ برنامج طموح للتنمية المحلية بصعيد مصر، يُموَّل جزئيًا بقرض من البنك الدولى، ويستهدف إحداث نقلة نوعية بمحافظتى سوهاج وقنا، وبناء نموذج متكامل للتنمية يتم تعميمه على باقى المحافظات.

ونوَّه شعراوى بأن الوزارة بدأت التنفيذ الفعلى فى سوهاج وقنا بداية من يناير 2018، وقد لاقى البرنامج نجاحًا كبيرًا، كان من نتائجه موافقة البنك الدولى والحكومة على تمديده جغرافيًا ليشمل أسيوط والمنيا خلال العام الجارى.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يتم ضخ استثمارات بقيمة 16 مليار جنيه فى قطاعى دعم التنافسية والتنمية الاقتصادية، وتحسين البنية الأساسية، وحتى نهاية العام المالى 2020/2019، بلغ إجمالى عدد المشروعات المُموَّلة من المُكوِّن المحلى ومخصصات القرض قرابة 5.8 مليار جنيه، فضلًا عن حوالى 6.5 مليار جنيه خطة العام المالى الحالى.

وأكد شعراوى أن البرنامج ساهم فى تخفيض معدلات الفقر بشكل ملحوظ فى سوهاج وقنا، فضلًا عن أنه وفقًا لتقديرات البنك الدولى، استفاد من البرنامج حوالى 5.5 مليون مواطن (60% من مواطنى سوهاج وقنا) وأكثر من 3300 شركة ومؤسسة أعمال.