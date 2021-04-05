نقدم رابط استعلام مخالفات المرور لـ القاهرة برقم السيارة 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - يقدم مصر فايف رابط استعلام مخالفات المرور لـ القاهرة رقم السيارة 2021، حيث أصبح من السهل الآن في ظل توجه الدولة المصرية إلي تحقيق التحول الرقمي في شتي مجالات الحكومة، فقد أطلقت مؤخراً العديد من المنصات الإليكترونية التي تقدم العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين، منها؛ خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور.

يحتوي هذا التقرير على رابط موقع نيابة المرور، الذي من خلاله يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على رقم لوحة السيارة، كما يحتوي على خطوات إجراء الاستعلام، خطوة بـ خطوة.

رابط استعلام مخالفات المرور القاهرة:

في ظل الظروف الراهنة يبحث العديد من المواطنين أصحاب السيارات في جمهورية مصر العربية، عن الرابط الرسمي لموقع الاستعلام على مخالفات المرور 2021، حيث يمكنك الآن الدخول على موقع نيابة المرور الإلكترونية من خلال الضغط هنا، ولكن يجب قبل الدخول علي هذا الرابط معرفة الخطوات اللازمة لإجراء عملية الاستعلام، والتي سوف نتناولها في السطور القادمة:

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021:

– يجب أولاً الدخول على رابط موقع نيابة المرور الموضح أعلاه.

– ثم إختيار الخدمة التي تريد إتمامها عبر الموقع، من استعلام عن مخالفات- سداد غرامات- تقديم التظلمات.

– ثم إدخال البيانات بدقة المطلوب إدارجها في الأيقونات المخصصة لها.

– مراجعة البيانات والتأكد من صحتها وخلوها من آي أخطاء إملائية.

– ثم إضغط على خيار استعلام، ليتم عرض نماذج المخالفات المرورية المسجلة على لوحة السيارة.

– كما لا يقتصر عملية الاستعلام عن استعلام مخالفات المرور لـ القاهرة فقط، بل يمكن إجراء تلك العملية من آي محافظة في مصر، فقط عليك إختيار المحافظة من الخانة المخصصة لها.

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