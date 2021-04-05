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لها درع وسيف.. دوت الخليج يرصد بالأرقام إمكانيات الجيش المصري

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علي عبد العزيز 0 تبليغ

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إحصائيات مذهلة وقوات مرعبة يمتلكها الجيش المصري جعلته الأكثر قوة وعتاد في عام 2021، حيث يمتلك أبناء الفراعنة أسطول وقوات مرعبة نتحدث عنها بالتفاصيل.

وضع تصنيف "غلوبال فاير باور" لعام 2021، الجيش المصري ضمن أكثر الجيوش قوة، معتمدًا في تصنيفه على 50 عاملًا ساهمت في تقدم الجيوش أو تأخرها، بما يشمل القدرة العسكرية والعوامل اللوجستية والجغرافية.

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ويصنف الجيش المصري في المرتبة الثانية بين أقوى 5 جيوش في الشرق الأوسط، متفوقًا على الجيش الإسرائيلي الذي يحتل المرتبة الخامسة في الشرق الأوسط.

تقدم 7 مراكز على الجيش الإسرائيلي

وبشكل عالمي، أشارت الإحصائيات إلى تقدم الجيش المصري بـ 7 مراكز على الجيش الإسرائيلي، حيث يحتل الجيش المصري المرتبة الـ 13 عالميًا، بينما إسرائيل في المرتبة 20.

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قوات الجيش العسكرية

وعدد قوات الجيش المصري العسكرية مليون و330 ألف جندي، بينهم 480 ألف جندي في قوات الاحتياط.

ويمتلك الجيش المصري 1053 طائرة حربية، بينها 250 مقاتلة و88 طائرة هجومية، و304 مروحية بينها 91 مروحية هجومية.

القوات البرية المصرية

بينما تتكون القوات البرية المصرية، من 3 آلاف و735 دبابة و11 ألف مدرعة وأكثر من 1165 مدفع ذاتي الحركة، و2200 مدفع ميداني و1235 راجمة صواريخ.

 

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الأسطول المصري

الأسطول المصري يتكون من 316 قطعة بحرية، تضم فيها حاملتي مروحيات و9 فرقاطات و7 كورفيتات، و8 غواصات و50 سفينة دورية، و23 كاسحة ألغام.

والأسطول التجاري المصري، مكون من 393 سفينة ولدى مصر 83 مطار في الخدمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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