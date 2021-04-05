/625833/أحمد-دياب-تجربة-بيراميدز-وسيراميكا-كيلوبترا-ناجحة

صرح أحمد دياب المدير التنفيذي لنادي زد و وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ لـ موقع دوت الخليج، أن بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، يحققون نتائج ممتازة في الدوري، على الرغم من إختلاف الناديين خلال الموسم الحالي.

وقال أحمد دياب لـ دوت الخليج: "بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، يحققون نتائج ممتازة في الدوري ، لكن الكثير يتعجب من موقف النادي السماوي على عكس نتائج سيراميكا الذي يقدم موسم مميز على الصعيد المحلي".

والجديربالذكر ان هزم بيراميدز أمام فريق الرجاء بنتيجة 2/0 بخطاء من شريف اكرامي تسبب في احراز الهدف الثاني في شباكة.

موعد مباراة بيراميدز القادمة

ويستعد بيراميدز لمباراته المقبلة أمام الرجاء في العودة يوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

القائمة التي خاضة مباراة الرجاء

ودخل الرجاء مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من: فى حراسة المرمى : أنس الزنيتي وفى خط الدفاع كل من : عبد الإله مدكور، محمد سبول، مروان هدهودي، عبد الرحيم شاكير وفى خط الوسط كل من : عمر العرجون، محمد زريدة، لوامبا نجوما وفى خط الهجوم كل من : بن ملانجو، سفيان رحيمي، محمد متولي

وتوقف رصيد بيراميدز عن النقطة 6 في المركز الثاني بترتيب المجموعة بعد تحقيق الفوز في أول مباراتين خلال منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.

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ومن ناحيه اخري كتب عصام الحضري حارس المنتخب المصري: " كل الدعم لشريف اكرامي، لا يوجد حارس مرمي بدون أخطاء وأنا واحد منهم".

وتابع حارس مرمى الأهلي السابق: " أفضل حراس المرمي في العالم بيخطأوا وهذا وارد في كرة القدم".

وأختتم الحضري بنصيحة لحارس بيراميدز: "أتمرن كويس وأقفل ودانك من أي هجوم عليك، بالتوفيق يا نجم وربنا يكرمك ويوفقك يا شريف".

وكانت اخر مواجهات بيراميدز كانت أمام فريق أسوان والتي انتهت بنتيجة 2/0 لصالح الفريق السماوي.

فيما يستعد لمباراته المقبلة أمام فريق مصر المقاصة والتي من المقرر إقامتها يوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 25 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق في الدوري الممتاز.