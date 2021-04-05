يورجن كلوب يتحدث عن شعوره وقت إصابة محمد صلاح الشهيرة

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وفاز فريق ريال مدريد الأسباني على نظيره ليفربول الإنجليزي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في آخر مواجهة جمعت بين الفريقين بمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018 .

تصريحات يورجن كلوب

ويرصد دوت الخليج تصريحات يورجن كلوب الصحفية قبل مباراة ريال مدريد المرتقبة

وقال يورجن كلوب في تصريحات نشرتها جريدة " ليفربول إيكو " الإنجليزية : " نحن سنواجه ريال مدريد والحافز لدينا في أعلى مستوى، ليس بسبب 2018، ولكن بالطبع أتذكر تلك المباراة " .

وأكمل : " لا يمكنني استعادة هذا الشعور، هذا الغضب أو أي شيء آخر، لذلك أنا لا أحاول حتى فعل ذلك، نريد أن نظهر كم نحن جيدين، إذا كنا أفضل من ريال مدريد فيمكننا التأهل إلى نصف النهائي " .

وأضاف : "لقد كنا جيدين في مباراة 2018، وبعد إصابة محمد صلاح وخروجه لم نعد كذلك، عاد ريال مدريد، في الواقع فريقنا مصمم لهذا النوع من المباريات، نحن نواجه فريقًا يلعب كرة قدم وهو ما يساعدنا، لدينا فرصة بالتأكيد، الجميع يقول إن ريال مدريد هو المرشح المفضل، رائع، لا مشكلة في ذلك " .

وأكد : "لا أحد يهتم بالنظر إلى الوراء خلال 25 عامًا ويرى أننا كنا جيدين لمدة 25 دقيقة في ذلك النهائي، نشعر بالرضا الآن في وضعنا لكننا نعلم أننا نواجه خصمًا صعبًا، أريد أن أظهر لجمهورنا أننا نقاتل بشكل جيد، هذا هو المهم بالنسبة لي، نريد الحصول على كل ما هو ممكن من هذا الموسم، لست مصممًا على أن أظهر للعالم مدى روعتنا، لكي أكون صادقًا".

يورجن كلوب يلمح بالرحيل عن ليفربول

وعن إمكانية رحيله عن ليفربول قال : " أنا لا أتقن اللغة الإسبانية، ولكن إذا أتى وقت التغيير وحان وقت الرحيل من ليفربول فربما أرحل للتدريب في الدوري الإسباني، لبرشلونة أو ريال مدريد أو أتلتيكو أيضًا " .

يورجن كلوب : نكافح من أجل التأهل لدوري الأبطال

واختتم: "كما قلت، يتعلق الأمر برغبتنا في الحصول على كل ما هو ممكن من هذا الموسم، نحن وضعنا المعايير لأنفسنا، وما زلنا نكافح للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، يجب أن نطارد الفرق الأخرى في الدوري الإنجليزي، وعلينا أن نطارد ريال مدريد غدًا الذي يمر بلحظة جيدة حقًا، إذا كان هناك من يعرف كيف يفوز بدوري أبطال أوروبا، فهو ريال مدريد".