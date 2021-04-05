/625835/أحمد-دياب--محمد-صلاح-سيصبح-أسطورة-في-ليفربول

أكد النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة ،وعضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تواجد محمد صلاح داخل صفوف ليفربول من أجل تحقيق المزيد من النجاح ، وعدم الإنتقال للدوري الإسباني.

وقال أحمد دياب عن مستقبل الفرعون المصري: " محمد صلاح حقق العديد من الإنجازات ، لكنه سيبحث عن كونه أسطورة عالمية خلال الفترة المقبلة من حياته".

وتابع دياب: "أتمنى بقاء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي مع ليفربول حتى يستطيع تحقيق لقب أسطوري مع النادي الإنجليزي، لأن الإنتقال لصفوف ريال مدريد أو برشلونة قد لا يكون ناجحا على عكس التجربة الحالية مع الريدز".

أحمد دياب يكشف مباراة ليفربول

ومن المقرر أن يخوض ريال مدريد مواجهة هامة أمام ليفربول الإنجليزي في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

قائمة ريال مدريد لمباراته امام فريق ليفربول

في حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي.

الدفاع: ميليتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ميندي.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو، أريباس.

الهجوم: بنزيما، أسينسيو، فاسكيز، فينيسيوس، ماريانو، رودريجو.

قائمة ليفربول أمام ريال مدريد

ومن المقرر أن يدخل ليفربول مباراة الغد أمام ريال مدريد بتشكيل:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترنت أليسكندر أرنولد – اوزان كاباك – ناثانيل فيليبس – أندرو روبرتسون.

في خط الوسط: فابينيو – تياجو الكانترا – جيمس ميلنر

في خط الهجوم: روبيرت فيرمينو – محمد صلاح – ساديو ماني.

ويجلس على مقاعد بدلاء الريدز كل من، أدريان –شيردان شاكيري – كوستاس تسيميكاس – رييس ويليامز – تشامبرلين – دييجو يوتا- نابي كيتا – ريس ويليامز – جينجي فينالدوم.

وقال زيدان عن إمكانية التعاقد مع محمد صلاح خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليفربول: " لدي 25 لاعبا هنا، هو ليس لاعبي".

وأضاف زين الدين زيدان عن مواجهة ليفربول القادمة في دوري الأبطال: " تركيزنا فقط ينصب على المباراة القادمة، لاشك أن ليفربول فريق متكامل، وهم فريق يتمتعون بالمنظومة الكاملة الجيدة، ويمتاز النادي الإنجليزي بتواجد ثلاثي هجومي على مستوى عالي”.