لفتة طيبة من جماهير الاتحاد السكندري تجاه لاعب الزمالك (صور)

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قام مجموعة من جماهير الاتحاد السكندري اليوم بلفتة طيبة تجاه لاعب الزمالك المعار لسيد البلد " رزاق سيسيه " وذلك بعد وفاة والدته وشقيقاته في حادث سير .

وأظهرت جماهير الاتحاد السكندري في مباراة الفريق اليوم أمام مصر المقاصة كتبوا عليها " جماهير وأعضاء نادي الاتحاد السكندري برئاسة الحاج محمد مصيلحي رئيس النادي، ينعون ببالغ الحزن والأسى لعائلة المحترف اللاعب رزاق سيسه، رحمهم الله جميعا " .

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وكان قد أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، عن مصرع عائلة الإيفواري رزاق سيسيه في حادث سير أودى بحياة والدته واثنين من شقيقاته .

نتيجة مباراة الاتحاد السكندري

استطاع فريق الاتحاد السكندري أن يحقق الفوز على فريق المقاولون العرب بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم

أهداف مباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندري

افتتح المقاولون العرب التسجيل في الدقيقة الثالثة بعدما أرسل كريم مصطفى تمريرة بينية من منتصف الملعب للويس إدوارد الذي استلم الكرة خلف المدافعين وسدد الأخير الكرة على يسار الحارس محمد صبحي .

افتتح الاتحاد السكندري أهدافه بعدما أرسل السيد سالم الكرة الركلة الركنية لداخل منطقة الجزاء حولها مصطفى إبراهيم من على القائم الأول برأسية مرت لداخل المرمى في أقصى الزاوية اليمنى .

وأضاف الثاني في الدقثيقة السادسة والثلاثين بعد أرسلت الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وحاول دفاع المقاولون تشتيتها ولكن وصلت لأوكوي على القائم الثاني الذي سددها بقوة في المرمى .

ولم ينتظر سيد البلد كثيرا، حجيث سجل الهدف الثالث في الدقيقة السابعة والثلاثين بعد أوكوي استلم الكرة خارج منطقة الجزاء ثم تركها لروماريو ويليامز الذي انطلق بها داخل منطقة الجزاء وسدد كرة زاحفة مرت في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك .

في الدقيقة الثانية والثمانين سجل المقاولون العرب هدفه الثاني عن طريق لويس إدورد بعدما استقبل تمريرة مرسلة من منتصف الملعب داخل نطقة الجزاء وأوقفها ليوسف الجوهري المنطلق من الخلف وسدد الأخير الكرة من على حدود منطقة الجزاء على يسار الحارس محمد صبحي .

وقتل الاتحاد السكندري المباراة في الدقيقة الخامسة والتسعين والأخيرة من عمر المباراة عن طريق عبد السميع إبراهيم من انفراد تام .