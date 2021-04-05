/625838/الإصابة-تنهي-مسيرة-لاعب-الدوري-الإنجليزي-مع-منتخب-مصر-لهذا-الموسم

كشف سام مرسي، لاعب وسط المنتخب المصري، ونادي ويجان أتلتيك، أحد أندية الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، عن مدة غيابه عن صفوف الفريق، بعد تعرضه للإصابة.

وكتب سام مرسي عبر الحساب الشخصي للاعب عبر توتير: " يبدو أن موسمي سينتهي دون فقط لمس الكرة ، أشكركم على الدعم هذا الموسم ".

وتابع سام مرسي: " لا أطيق الانتظار لرؤية الجميع على ضفاف النهر، و إن شاء الله سيكون التعافي سريعا ونهاية قوية للموسم".

إصابة لاعب منتخب مصر

وأعتذر لاعب الدوري الإنجليزي للمصري سام مرسي بعد التدخل العنيف عليه خلال أحداث أحد المباريات في البريميرليج، قبل أن يشكره سام مرسي.

وقال لاعب المنافس الذي تسبب في إصابة سام مرسي: " أعتذر أخي، لن أنوي أبدا إصابة لاعب آخر، وأتمني لك الشفاء العاجل". وعلق سام مرسي عبر تويتر: " شكرا أخي لا داعي للاعتذار لانك لم تفعل شيئا خاطئا ، حظا سعيدا في القادم".

وكان سام مرسي قد غاب عن صفوف المنتخب المصري في المعسكر الماضي الذي خاض فيه الفراعنة مواجهتي كينيا وجزر القمر في التي نجح رفاق محمد صلاح في الفوز على جزر القمر والتعادل مع كنيا ضمن منافسات دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

تشكيل منتخب مصر أمام جزر القمر

وفيما يلي التشكيلة الرئيسية لمنتخب مصر:-

خط المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود حمدي الونش، علي جبر، عمر جابر.

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية،محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد صلاح، محمد شريف، محمود حسن تريزيجية.

قائمة المنتخب المصري لمواجهة كينيا

بينما سافر مع حسام البدري كلا من :

حراسة المرمي: محمد الشناوى - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر.

خط الدفاع: محمد هانى - عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبو الفتوح - أحمد حجازي- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر إبراهيم.

خط الوسط: محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد- حمدى فتحي - محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - محمد فاروق- أحمد سيد زيزو - إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى أفشة.

خط الهجوم: مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - محمد شريف.