/625839/لأول-مرة-تعرف-على-تهديد-ممدوح-عيد-لـ-ميدو-بشأن-أحمد-فتحي

خاص لـ دوت الخليج...

رحل أحمد حسام ميدو المستشار الإعلامي لفريق بيراميدز وقدم استقالته، وذلك بعد حدوث أزمة مع أحمد فتحي الظهير الأيمن لفريق بيراميدز.

وينفرد موقع «دوت الخليج» ببعض الأحداث التي حدثت داخل الفريق خلال الساعات الماضية، من مصدر خاص بالنادي، والتي كانت كالصدمة على الجميع، وذلك بعد الأزمة الكبيرة بين أحمد فتحي والمدير الفني للفريق وأحمد حسام ميدو.

بدأت القصة بحديث أحمد حسام ميدو مع ممدوح عيد المدير التنفيذي للفريق، وعلق على الأزمة في كلمات بسيطة، بأن أحمد فتحي أهم من المستشار الإعلامي والمدير الفني أروابارينا، وأن من يعترض على هذا الأمر يرحل فورا.

أحمد حسام ميدو

يرى ممدوح عيد أن أحمد فتحي من الركائز الأساسية للفريق وأنه مستعد لرحيل المدرب خاصة أن لم يقدم أي شئ يذكر منه خلال الفترة الكبيرة الماضية، وأنه من الصعب إهدار أموال أحمد فتحي ورحيلة عن صفوف الفريق.

أضاف المصدر: "أن أحمد حسام ميدو غضب شديدا بسبب حديث ممدوح عيد بسبب الدفاع على اللاعب، وعدم الوقوف مع المستشار الإعلامي، وقرر ممدوح في ذلك الوقت إتخاذ قرار رحيل ميدو عن الفريق حتي لا يتم تفكيك الفريق سريعا".

ممدوح عيد

يذكر أن هناك مشادة كلامية حدثت بين رمضان صبحي مهاجم الفريق وبعض من لاعبي الدفاع وخط الوسط من أجل الدفاع عن شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، وذلك بعدما أخطأ في المباراة وسجل في مرمى فريقة الهدف الأول بطريقة كوميدية.

خاص لـ «دوت الخليج»: محضر سب وقذف أجبر ميدو على الرحيل.. تفاصيل

فتح رحيل أحمد حسام ميدو عن منصب المستشار الفني لفريق بيراميدز العديد من التساؤلات حول السبب الحقيقي للرحيل.

وأعلن أحمد حسام ميدو صباح اليوم رحيلة عن نادي بيراميدز وتقدم باستقالتة وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية الفنية داخل الفريق، وأيضا حدوث أزمة مع أحمد فتحي ظهير أيمن نادي بيراميدز.

أحمد فتحي

وعلم دوت الخليج من مصادر خاصة داخل نادي بيراميدز: "أن سبب رحيل ميدو جاء بسبب تهديد اللاعب أحمد فتحي بتقديم بلاغ سب وقذف بسبب ما بدر منه خلال الأزمة الأخيرة، وتطاول ميدو عليه، وأخبر اللاعب الإدارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم ميدو على ما بدر منه".

وأضاف المصدر: "أحمد فتحي أمهل إدارة بيراميدز 24 ساعة من أجل رحيل ميدو عن الفريق، وتم التفاهم في هذا الأمر بين إدارة النادي والمستشار الفني من أجل الرحيل بطريقة جيدة".

وتابع: "تمت المحافظة على استقرار الفريق وعدم تصاعد الأزمة من جانب أحمد فتحي والذي كان لديه رغبة شديدة في تصاعد الأمر للقضاء بسبب ما بدر من ميدو خلال مكالمة تليفونية بينهم".