/625840/تضامن-النواب-توافق-على-منحة-بنك-التنمية-الأفريقى-وإحالتها-إلى-رئيس-المجلس-صور

عقدت لجنه التضامن، بمجلس النواب برئاسه الدكتور عبد الهادى القصبى، اجتماعا بالتعاون مع لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن اتفاقية دولية بين مصر وبنك التنمية الأفريقى، وهى منحه تقدر بنصف مليون دولار، بحضور ممثل وزارة الخارجية، السفير محمد حمزواي، نائب مساعد وزير الخارجية، وإيهاب يسري، مدير عام التمويل بوزارة التعاون الدولي، ودعاء عرابي كبير اقتصادي بالتمويل الدولي، وميار الألفي، باحث اقتصادي، والدكتور سهر هشام، باحث اقتصادي، ومنى أمين، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، وجمال سويلم، مستشار قطاع التمويل الدولى، ممثل وزارة المالية، وكلًا من مصطفي صلاح وهيثم سيد محمد ممثلي وزارة القوي العاملة.

الموكب الملكي استحوذ على عيون العالم

وهنأ رئيس لجنة التضامن عبدالهادي القصبي، شعب مصر العظيم بالحدث الفريد، الذى استحوذ علي عيون العالم، وهو موكب المومياوات الملكية في مشهد مهيب يعكس عظمة الدولة المصرية وتاريخها وحضارتها.

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ووجه عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كشف الستار عن كنوز مصر بصورة رفيعة المستوى.

مشروع الاغاثة الانسانية الطارئة فى ظل تفشي فيروس كرونا

وأوضح رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، عبدالهادى القصبي، أن جلسة اليوم جاءت لمناقشة القرار الجمهوري رقم١١٠ علي منحة بين مصر وبنك التنمية الافريقي بشأن مشروع الاغاثة الإنسانية الطارئه في ظل تفشي وباء كورونا الموقعة بتاريخ 29 وتم استعراض جوانب من الاتفاقية.

وكشف القصبي أن مصر استحوذت على النصيب الاكبر من هذه المنحة بين الدول الأخرى، وهذا يعكس ثقه العالم والجهات المانحة في جمهورية مصر العربيه، فأوضح ممثل وزاره الخارجية أن هناك منحة اخري ب٢٥٠ مليون دولار.

كما أوضحت ممثله وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيكون هناك تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والقوي العامله وبنك الطعام لدعم العاملين في القطاع الغير رسمي، لافتا الي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد بادر بمنحه شهريه للعماله الغير منتظمة لدعمها في مواجهة أزمة كورونا فسيتم إستخدام تلك المنحه لتوفير للاحتياجات الإنسانيه لعدد ٣٧ الف اسره استعدادا لشهر رمضان.

كما وجه رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، عبدالهادى القصبي، شكره إلى وزارة التعاون الدولي، لموافقتها على تلك المنحة، والتي تساعد في تلك الظروف الدقيقة، مشيدًا بدور الحكومة المصرية لدورها في مواجهه ازمه كورونا والعبور بمصر لبر الأمان بشكل إحترافي وبارع، فكان النجاح حليفها ولكن مازال أمامنا تحديات في ظل أن العالم كله يعاني من إجتياح فيرس كرونا مطالبا المصريين بتوخي بالأيام القادمة.

وأضاف رئيس مجلس التضامن، عبدالهادى القصبى:” مصر دائما تتعاون مع المجتمع الدولي، وسبق أن قدمت منح كمساعدات لعديد من الدول في تلك الأزمة.

وأشاد رئيس لجنة التضامن، عبدالهادى القصبى، بنجاح الدبلوماسية المصرية في المرحلة الأخيرة بالتعاون مع جميع الدول، فمصر لم تكن أبدا معتدية بل كانت داعمه للسلم والسلام في المنطقه وأطلق تحذيرا شديد لكل من تسول له نفسه بالاعتداء علي حقوق المصريين وقد أعلنها رئيس الجمهوريه فأصبح العالم كله يعي الخطوط الحمراء لمصر التي وضعها الرئيس للحفاظ على شعب مصر وحقوقه.

وأكد أن الخطوط الحمراء، التي أكد عليها الرئيس السيسي، ليست كلمة مفردة، بل وراءها قاعدة شعبيه تقف خلف الرئيس صفا واحدا، حفاظا على مقدرات الدولة، مشيدًا بالجيش المصري الذي أصبح جيش عظيم ومتطور وقادر على أهبة الاستعداد لصون ممتلكات الشعب المصري.

وأضاف القصبي أن ممثلي الوزارات تناولوا كافه جوانب الاتفاقيه وسط ترحيب من عدد كبير من النواب لدعم الفئات الاكثر احتياجا مقدمين الشكر للوزارات المختلفه للتنسيق لتلك المنحه ثم رفعت الجلسه بعدما اخذت موافقه علي القرار الجمهوري علي الاتفاق بين مصر وبنك الاتحاد الافريقي واللجنه بصدد رفعها الي رئيس مجلس النواب لعرضها فى الجلسة العامة .