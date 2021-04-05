وفد البرلمان: تفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرية عرابة أبوالدهب بمحافظة سوهاج

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بمشاركة طارق رضوان وعماد سعد حمودة.. تفقد تنفيذ برنامج حياة كريمة في سوهاج

تفقد وفد مجلس النواب المكون من لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، ويرافقها هيئة مكتب لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية عرابة أبوالدهب بمحافظة سوهاج، بحضور عدلي أبوعقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز سوهاج.

ويعد وفد لجنة حقوق الإنسان وهيئة مكتب لجنة الإسكان، أول وفد برلماني يقوم بجولة تفقدية لمشروعات مبادرة حياة كريمة في القري.

تفقد مجمع الخدمات الحكومية بالقرية

وقام الوفد البرلماني، بتفقد مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، والذي يضم عدد من المشروعات الخدمية منها «مركز شباب عرابة أبوالدهب، ومدرسة عرابة أبوالدهب الإعدادية، ومدرسة عرابة أبوالدهب الابتدائية الجديدة، ومحطة رفع الصرف الصحي بالقرية، ومبنى الوحدة المحلية، ومركز رعاية الأمومة والطفولة، وكذلك مدرسة عرابة أبوالدهب الثانوية الصناعية، ومشروع استكمال وتأهيل محطة معالجة مشروع صرف صحي عرابة أبوالدهب بطاقة 6100 م3/يوم، بتكلفة 84.9 مليون جنيه»، حيث تضمن تطوير القرية تركيب بلاط الإنترلوك بالطرق الداخلية، وطلاء واجهات المنازل، لتحويلها إلى قرية نموذجية.

كما تفقد وفد مجلس النواب، مشروع «مهنتك مستقبلك» الذي يأتي في إطار مبادرة حياة كريمة، ويستهدف قامت وزارة القوى العاملة بإطلاق تدريب الشباب على مهن حرفية منها «الخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية»، حيث يتم تدريب الشباب مجانا وتأهيلهم للعمل ومزاولة الحرف.

واستمع وفد مجلس النواب، إلى الأهالي بقرية عرابة أبوالدهب، والذين أشادوا بما تم تنفيذه من مشروعات خدمية وتنموية في القرية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، موجهين التحية للقيادة السياسية.

اللإستماع إلى المواطنين

وطالب بعض الأهالي، برصف أحد الطرق في القرية، وتوسيع مركز الشباب، وأكد لهم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن الوفد البرلماني جاء للوقوف على تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة على أرض الواقع، ويحرص على الاستماع إلى مطالب المواطنين، ووعد بالمساعدة في الحصول على اعتمادات لمركز الشباب ورصف الطريق، في القرية.

وتابع رضوان: «الرئيس السيسي، وجه بضرورة عدم ترك أي قرية من قري حياة كريمة إلا بعد الانتهاء من كافة الخدمات وإحداث تطوير شامل، والهدف من الاستماع إلى المواطنين هو التأكد من تحقيق الفائدة القصوي من المشروعات للمواطن»، مشيرا إلى أن قرية عرابة أبوالدهب فيها نحو 42 ألف مواطن يستفيدون من الخدمات، لأن الهدف الرئيسي هو استفادة المواطن بتوفير حياة كريمة وتحسين معيشته.

من جانبه، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، إن مبادرة حياة كريمة تمتاز بالتنوع، و«شاهدنا على أرض الواقع، حجم الإنجاز رغم مرور 60 يوم فقط، حيث تضمنت المشروعات مدارس ووحدات صحية ومشروعات صغيرة ومتوسطة، ومحطات معالجة صرف صحي».