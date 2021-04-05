/625842/الاتحاد-السكندري-يعتلي-صدارة-الدوري-بعد-مباراة-مثيرة-مع-المقاولون-العرب

انتهت منذ قليل أحداث الشوط الثاني من المباراة التي جمعت بين فريقي الاتحاد السكندري والمقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من عمر الدوري المصري الممتاز موسم 2020 – 2021 .

ويقدم موقع دوت الخليج ملخص لمباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب .

نتيجة مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب

واستطاع الاتحاد السكندري أن يحقق الفوز على ضيفه المقاولون العرب بنيتجة أربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة احتضنها استاد الأسكندرية .

أهداف مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب

افتتح المقاولون العرب التسجيل في الدقيقة الثالثة بعدما أرسل كريم مصطفى تمريرة بينية من منتصف الملعب للويس إدوارد الذي استلم الكرة خلف المدافعين وسدد الأخير الكرة على يسار الحارس محمد صبحي .

افتتح الاتحاد السكندري أهدافه بعدما أرسل السيد سالم الكرة الركلة الركنية لداخل منطقة الجزاء حولها مصطفى إبراهيم من على القائم الأول برأسية مرت لداخل المرمى في أقصى الزاوية اليمنى .

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وأضاف الثاني في الدقثيقة السادسة والثلاثين بعد أرسلت الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وحاول دفاع المقاولون تشتيتها ولكن وصلت لأوكوي على القائم الثاني الذي سددها بقوة في المرمى .

ولم ينتظر سيد البلد كثيرا، حجيث سجل الهدف الثالث في الدقيقة السابعة والثلاثين بعد أوكوي استلم الكرة خارج منطقة الجزاء ثم تركها لروماريو ويليامز الذي انطلق بها داخل منطقة الجزاء وسدد كرة زاحفة مرت في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك .

في الدقيقة الثانية والثمانين سجل المقاولون العرب هدفه الثاني عن طريق لويس إدورد بعدما استقبل تمريرة مرسلة من منتصف الملعب داخل نطقة الجزاء وأوقفها ليوسف الجوهري المنطلق من الخلف وسدد الأخير الكرة من على حدود منطقة الجزاء على يسار الحارس محمد صبحي .

وقتل الاتحاد السكندري المباراة في الدقيقة الخامسة والتسعين والأخيرة من عمر المباراة عن طريق عبد السميع إبراهيم من انفراد تام .

الاتحاد السكندري يصعد لوصافة الدوري

وبتلك النتيجة يكون قد وصل الاتحاد السكندري للنقطة الثامنة والعشرين بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة الخامسة عشر بالمركز الثالث عشر .