/625843/اللجنة-الثلاثية-تقترب-من-التعاقد-مع-عين-الصقر-للإشراف-على-تقنية-الفيديو

خاص لـ دوت الخليج...

مازالت أزمة شركة تقنية الفيديو التي تدير الدوري المصري عالقة حتى الأن، ولم يتم حسم تواجد الشركة الحالية خلال الموسم القادم، وذلك بسبب عدم التفاهم بين المسئولين.

وعلم «دوت الخليج» أن الشركة الإسبانية التي تتولى مباريات الدوري المصري حاليا لن تقوم بإدارة جميع المباريات القادمة في بطولة الدوري، نظرا لتواجد شركة آخري من أجل تجربة التقنية معها، قبل التعاقد معها في بداية الموسم القادم.

تقنية الفيديو

وسيتم التعاقد مع شركة "عين الصقر" التي كانت مسئولة عن تقنية الفيديو لبطولة كأس العالم للأندية بقطر في بداية هذا العام، وسيتم تقييم التجربة بعد تجربتها، ومن الممكن أن يتم التعاقد بشكل نهائي في نهاية الموسم.

وكانت الشركة الإسبانية الحالية كانت قد أعطى لها أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية مهلة لنهاية الشهر الماضي من أجل تزويد التقنية بأفضل المعدات، ولكن لم يحدث هذا الأمر، ليقرر مسئولي الجبلاية البحث عن شركة أخري للتعاقد معها.

كأس العالم للأندية

وسيتم تحديد عدد من المباريات خلال الفترة القادمة للشركة القادمة، من أجل تواجدها في مباريات الدوري المصري، والحكم على الأداء المخصص لها خلال المباريات.

خاص لـ «دوت الخليج»: إلغاء مسحات كورونا للحكام.. تعرف على التفاصيل

تتجه النية داخل اتحاد كرة القدم المصري خلال الفترة القادمة، تقليل عدد مسحات كورونا الخاصة بالحكام.

وعلم موقع دوت الخليج من مصادر داخل الجبلاية، أن هناك قرار سيتم تنفيذة خلال الأيام القادم يخص مساحات فيروس كورونا، وهو الإكتفاء بعمل المسحات للحكام كل 10 أيام وليس كل مباراة.

اللجنة الثلاثية

ويرى مسئولي الجبلاية أن في حال تواجد حكم في مباراة في بداية الأسبوع يتم عمل تحاليل كورونا بشكل مباشر، وأنه في حال تواجدة في نهاية لاأسبوع للتواجد في مباراة سواء حكم فيديو أو رابع سيتم الإعتماد على المسحة الأساسية في بداية الأسبوع.

ويأتي هذا القرار من جانب مسئولي الجبلاية لتقليل الموارد المالية في هذا الأمر، وذلك بعد قرار إعتماد الأندية على المبالغ الخاصة بالمسحات وعدم تكليف الاتحاد بهذا الأمر.

وعلم دوت الخليج أن تكلفة مسحات الحكام خلال المباراة الواحدة تصل لمبلغ حوالي 80 ألف جنية.