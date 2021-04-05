/625844/أول-تعليق-من-أسما-شريف-منير-بعد-انفصالها-عن-محمود-حجازي

أعلنت الفنانة ومقدمة البرامج المصرية أسما شريف منير خبر انفصالها رسميًا عن الفنان محمود حجازي، بعد حالة الجدل والتساؤلات التي جالت بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يرصد التعليق الأول لأسما شريف منير بعد أنباء انفصالها عن محمود حجازي، حيث نشرت أسما تعليقًا عبر خاصية استوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، مؤكدة خبر انفصالها ورغبتها في عدم التحدث عن الأمر وأسبابه قائلة: "ياريت بعد اذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير إشاعات ولا اجتهادات ولا أسئلة.. محصلش نصيب بكل احترام ونقطة".

انفصال أسما شريف منير ومحمود حجازي

أنهت أسما شريف منير، حديثها بالدعاء لها ولطليقها محمود حجازي موجهة رسالة صارمة للمواقع الاخبارية قائلة: "ربنا يكرمنا احنا الاتنين.. بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين، احنا كان في بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

أزمة انفصال أسما شريف منير والفنان محمود حجازي

ألغى الثنائي متابعتهما لبعضهم البعض، كما احتفلت أسما، أمس، بعيد ميلادها في غياب حجازي، وعلقت على هذا الأمر عبر خاصية استوري قائلة: "كان ناقص أبويا وأخواتي ولورا.. بس الحمدلله على نعمة العائلة والعوض"، ولم تذكر نهائيًا اسم حجازي وسبب غيابه.

أهم أعمال أسما شريف منير

وعلى الصعيد الآخر، قدمت الإعلامية أسما شريف منير برنامج "أنا وبنتي" مع والدها الفنان شريف منير عام 2018، حيث يناقش البرنامج في كل حلقة أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال، البرنامج من تأليف وإخراج إياد صالح، وحظى البرنامج بنجاح ملحوظ.

الجدير بالذكر، أن أسما شريف منير أعلنت ، أمس، إلغاء برنامجها الخاص بالطبخ الذي كان من المقرر عرضه رمضان المقبل، معربة عن مدى حزنها وخزلانها من الكثير من المقربيين.

تفاصيل زواج أسما شريف منير بمحمود حجازي

يذكر أنه عام 2018 تزوجا الفنان محمود حجازي من الإعلامية أسما شريف منير والتي تكبر عنه بحوالي خمس سنوات، ولكن سرعان ما انتهى هذا الزواج وهو لم يكتمل الخمس سنوات.