تفاصيل جديدة حول قضية حسن شاكوش بعد القبض عليه

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حسن شاكوش مطرب المهرجانات الشعبية الذي بات حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك منذ القبض عليه وتشميع الكافيه الخاص به الذي يقبع في منطقة مدينه نصر، نتيجة عدم حصوله على ترخيص.

دوت الخليج يرصد آخر المستجدات حول قضية حسن شاكوش التي أثارت الجدل عبر منصات السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة، وتفاصيل التحقيقات.

آخر أخبار حسن شاكوش

كان حسن شاكوش، قد ظهر في مقطع قصير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، دعا خلاله المتابعين إلى افتتاح الكافيه، إضافة إلى ذبح بقرة أمام أبوابه.

وتلقت قوات الشرطهة بلاغًا من الأهالى بأفتتاح "شاكوش" كوفي شوب مخالفًا القانون من خلال أستحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام، بالإضافة إلى مخالفة الإجراءات الإحترازية التى تشدد عليها دومًا الحكومة المصرية، وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتم غلق الـ "كوفي شوب" بالشمع الأحمر، ووصل مطربو المهرجانات حمو بيكا، وعمر كمال، وشحتة دعمًا لزميلهم إلى نيابة مدينة نصر كاريكا وإحالة الواقعه للنيابة العامة للتحقيق فيها، حيث تم التحقيق مع المطرب حسن شاكوش و2 أخرين في عدة أتهامات.

أدلى المتهم الذي يعمل كـ "بودي جارد" في كافيه المطرب الشعبي حسن شاكوش بأقواله أمام نيابة مدينة نصر، وقال المتهم إنه تم التعاقد معه لتأمين حفل افتتاح الكافيه مقابل 300 جنيه في الليلة، ولا يعمل باستمرار في الكافيه"، نافيًا عدم معرفته بافتتاح المحل بدون تراخيص من عدمه أو مخالفة الإجراءات الاحترازية لقرارات مكافحة كورونا "مليش دعوه بحاجة خالص".