/625846/الترجي-قلبه-أسود-والجماهير-التونسية-تؤكد-هنخسر-عشان-نخرج-الزمالك

شهدت الساعات الماضية، العديد من الأخبار على الساحة الرياضية التي تخص مباريات مجموعة الزمالك في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيق يحتاج الفارس الأبيض لتحقيق الفوز على تونجيت السنغالي مع ضرورة فوز الترجي التونسي على مولودية الجزائر في رادس.

وتدوالت جماهير الترجي خلال الساعات الماضية ذكريات مباراة الزمالك والصفاقسي التونسي في إطار منافسات البطولة العربية، الأمر الذي وصفه البعض من جانب جمهور الفريق التونسي "تواطؤ" للفريق الأبيض مع الصفاقسى التونسي لإخراج أبناء باب سويقة من البطولة.

وكان الزمالك قد واجه الصفاقسي التونسي في البطولة العربية عام 2004، وقبل دخول اللقاء كان الفارس الأبيض قد حسم التأهل في صدارة المجموعة، وفي تلك الحالة يضمن الترجي التونسي الصعود في وصافة المجموعة في حالة تحقيق الفارس الأبيض لأي نتيجة إيجابية على حساب الصفاقسي.

وتلقى الزمالك هزيمة في 17 مارس عام2004 من الصفاقسي التونسي بنتجة هدفين دون رد، وهو الأمر الذي أخرج الترجي من البطولة حينها، وهو ماجعل جماهير الترجي ترى أن المباراة القادمة هي بمثابة «إنتقام» للفريق التونسي من الفارس الأبيض.

موعد مباراة الزمالك القادمة في دوري الأبطال

ويخوض الزمالك مواجهة هامة أمام تونجيت السنغالي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال إفريقيا ، في لقاء يسعى خلاله الفارس الأبيض في الفوز على أمل الصعود في حالة فوز الترجي التونسي علي مولودية الجزائر على ملعب رادس.

الزمالك يفوز على مولودية الجزائر

يذكر أن الزمالك بعث أمل التأهل بعد الفوز على مولودية الجزائر التي أنتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة هدفين دون رد، ودخل الفريق المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمود جنش . خط الدفاع : حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح .

خط الوسط الدفاعي : طارق حامد - فرجاني ساسي . خط الوسط الهجومي : يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي . المهاجم : مروان حمدي .

قائمة الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر

وكان باتريس كارتيرون قد سافر إلى الجزائر بقائمة ضمت كلا من : حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد . خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة . خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسام أشرف . خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري .