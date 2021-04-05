«حوار».. النائب أحمد دياب: «عجلة الإنتاج» دارت بـ«الشيوخ»..و«النواب يُقر بملاحظاتنا»..«صور»

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وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ فى حوار مفتوح لـتحيا مصر

"بدأنا نُمارس دورنا علي أرض الواقع باختصاصاتنا الواضحة ... نتناقش ونتحاور فى كل ما يُعرض علينا من تشريعات.. نُضيف ونُعدل فيما نناقشه .. مجلس النواب يُقر ملاحظاتنا".. بهذه الكلمات تحدث النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، فى حوار مفتوح لموقع دوت الخليج والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، مؤكدًا علي أن مجلس الشيوخ نظر عدة تشريعات محاله من مجلس النواب إليه طوال الفترة الماضية وجميعات موضوعات متماسة مع دعم الدولة المصرية والمواطن، ومنها موضوعات إجتماعية كانت بحاجة إلي عقوبات رادعة وعلي رأسها ختان الإناث والتنمر علي ذوي الاحتياجات الخاصة.

دياب أكد علي أن بجانب هذه الموضوعات كانت هناك تشريعات ذات صلة بالبناء والتطوير والجهودة، ومنها مشروع قانون هيئة جودة التعليم الفني، والتى من المنتظر أن تواجه إشكاليات الصورة الذهنية السلبية المكونه عن التعليم الفني فى مصر، وثقافة السبع صنايع والبخت ضايع، بجانب صندوق الوقف الخيري والمنتظر أن يكون له دور فعال فى دعم المشروعات القومية والخدمية والتغلب علي إشكاليات منظومة أرضاي الوقف، كما تطرق بحديثه نحو رؤي وأفكار متعلقة بأهمية تعديلات قانون الرياضة وما تضمنه من إشكاليات خاصة بالتطبيق علي أرض الواقع طوال الفترة الماضية.

وكيل لجنة الشباب والرياضة تطرق فى حديثه أيضا لتطورات المشهد الرياضي المصري، وتجربة نادي "z"، وما تم من عملية انتقال سلس للكابتن أسامة نبيه من نادي "زد" إلي نادي الزمالك، ورؤيته لتجربة نادي بيراميز خلال الفترة الأخيرة كونه أحد صور الاستثمار الرياضي فى مصر، كما تطرق أيضا لأمنيه فى بقاء محمد صلاح فى الدوري الإنجليزي مع ليفربول..وإلي الحوار

لاحظنا خلال الفترة الأخيرة حالة من العمل داخل مجلس الشيوخ، وكان هناك دور مختلف للمجلس منذ بدايته، حيث تم طرح موضوعات فى منتهى الأهمية، تتماس بشكل مباشر مع دعم الدولة المصرية، نود أن تحدثتنا عن عمل مجلس الشيوخ، وكيف تسير الأمور؟

- أود فى البداية أن أشيد بعمل موقع «دوت الخليج» حيث نلاحظ دائمًا حالة من التألق من جانب عناصره، وأرى أن «العجلة» دارت داخل المجلس، وهناك بعض مشروعات القوانين التي أحيلت إلينا من مجلس النواب، حيث جرى العمل على القوانين الخاصة بالقطن ومشروع قانون تغليظ العقوبة على ختان الإناث، وإنشاء أكاديمية للتعليم الفنى، وهى مشروعات مهمة وكان للمجلس تعديلات تم التصويت عليها، وتم الأخذ بها فى مجلس النواب، وهذه كلها قوانين مهمة، وخاصة المتعلقة بغليظ العقوبة على ختان الإناث، وكنا فى حالجة له، والأكاديمية الخاصة بالتعليم الفنى، وأنا أرى أنه الوسيلة لوجود اقتصاد قوى فهو إذ يمثل قاطرة للتنمية، وهناك العديد من الدول لديها تجارب فى التعليم الفني ونجحت فى النهوض من خلاله، مثل الصين وألمانيا، ولكن لدينا موروثات سيئة فيما يخص التعليم الفني خطأ مثل النظر بأنه يقلل من الشاب.

باعتبارك تحدثت عن التعليم الفنى، وخاصة مع تداول وتردد مقولة " الصنايع بختها ضايع"، من وجهة نظرك، ما هى الوسيلة الأنسب لأقناع المواطنين بعكس ذلك؟

- هناك 3 معايير للارتقاء بمستوي التعليم الفنى، الأول يتمثل فى، تطوير مستوى المعلم، المسئول على التعليم الفني، وتأهيله لاخراج كادر يساعد الدولة والصناعة، ويفيدهما، إضافة إلي توعية الناس بقيمة العمل الفني، من خلال وسائل الإعلام، وماذا يعود على الشباب والدولة منه، كما يجب عرض تجارب الدولة التي نجحت ونهضت من خلال التعليم الفني، وأنا أرى أن الدولة لديها استراتيجية للنهوض بالتعليم الفني، من خلال توجيها القيادة السياسية.

ناقشتم عدد من القوانين والقضايا داخل مجلس الشيوخ، خلال الفترة الماضية، نود أن نستعرضها معًا؟

- تناولنا خلال الفترة الماضية قانون تغليظ العقوبة على التنمر، على ذوى الاحتياجات الخاصة، وهو من وجهة نظرى مهم للغاية، حيث أنه يمنع التنمر، وأنا أرى من يصدر هذا السلوك، يأتى بفعل الأنسب له أن يوصف بأنه «قلة أدب» أو سوء سلوك.

باعتبارك وكيلًا للجنة الشباب والرياضة، فإن هناك نماذج مقدرة فى المنظومة الرياضية من ذوى الهمم، كيف ترى أصحاب الهمم فى الرياضة؟

هناك أبطال رياضية من ذوي الهمم، والذين حصلو على ميدليات برونزية فى العاب البارالمبية، والتى تكون أفضل من الأولمبية وبالفعل شرفوا مصر على منصات التتويج، وبالرغم من ذلك يواجهون تنمر، إضافة إلى أن العجز والإعاقة ليس عيبًا خلقيًا، بقدر ما يكون إعاقة فكر أو ذهنية، وأرى أن هناك تنمر متعمد وتنمر بالخطأ، أو عن غير عمد، وينتج عن جهل وهذا يؤثر على نفسية الناس، إذ لابد وجود توعية من الأثر السلبي على المجمتع والفرد وعلى الأسرة.

من خلال متابعتى لمناقشات مجلس الشيوخ، البعض تحدث عن الدور المحورى للتشريعات، وأنها لن تكون ذات جدوى بقدر ما ستكون تمرير فى النهاية، لكنى ارى أفكار ورؤى ومداخلات يتم طرحها من حيث المبدأ بالإضافة إلى تعديلات تتم على البنود، من وجهة نظرك، كيف ترى هذا الأمر، وإلى أى مدى يتم تفعيل صلاحيات مجلس الشيوخ؟

- أرى أن كامل صلاحيات مجلس الشيوخ مٌفعلة، وظهر ذلك فى كل القوانين التى تم تناولها، حيث جرى تعديلات وأقرها المجلس ووافق عليها من حيث المبدأ، كما توجد خلال الجلسات نقاشات مثمرة واختلاف فى وجهات النظر بين الأعضاء وكذلك الشباب، وبين الأحزاب وبعضها، والكل يطرح أفكاره، وفى النهاية صوت المجلس على بعض التعديلات فى بعض القوانين، وبالفعل تم الموافقة على بعض القوانين فى البرلمان، مع الأخذ بالتعديلات والتوصيات التى قدمها الشيوخ، وهذا يعكس حالة التناغم بين الغرفتين والتعاون بينهم، فالمجلسين فى حالة تكامل، ويساعدوا على إثراء البرلمان المصرى، أو السلطة التشريعية بشكل عام، والمحصلة فى النهاية أن يتم إيصال المنتج أو القانون بما يفيد المواطن المصرى، حيث أنه يتضمن العديد من وجهات النظر.

لو انتقلنا من واقع الجلسات العامة إلى واقع اللجان النوعية، وأرى مناقشات مستمرة فى اللجان النوعية، وإذا انتقلنا إلى لجنة الشباب والرياضة، الذى تترأس وكالتها، ما تشخيصك ورؤيتك للأجندة الذى عملتم عليها؟

- فى البداية سعيد بالحصول على ثقة زملائى فى الجلسة، واختيارى وكيلًا لمجلس الشيوخ، فى حضور القامة الكبيرة، النائب إبراهيم حجازى، والنائب شريف الجابرى، وكيل أول اللجنة، والحقيقة أرى أن هناك حالة من الدينيماكية، حيث بدأت اللجنة عملها عند أول اجتماع، ووضعنا خطة عمل كبيرة تخص الرياضة والشباب، وبدأنا اجتماعات، وبإذن الله سيكون هناك منتج كبير يفيد الرياضة بشكل عام، وقانون الرياضة بشكل خاص.

- انطلاقًا من ذكرك لقانون الرياضة، والحديث عن تعديله من وقت لآخر، فى هذا الشأن ما الذى يمكن لمجلس الشيوخ أن يقدمه خلال تلك الفترة، خاصة كونه مطلب من جميع الفاعلين فى الوسط الرياضى؟

سنقوم بعمل دراسات حول القانون، حيث سنتناول السلبيات والإيجابيات بشكل يفيد الرياضة بشكل عام، ونسعى أن يكون لنا بصمة مميزة بشأن القانون.

نتطرق الآن للجزء الرياضى .. كيف ترى تجربة نادي زد؟

بالحديث عن الكرة في نادي زد، فقطاع الناشئين هو الأساس داخل المنظومة، حيث يقوموا بمجهود رائع، وفرق الناشئين داخل النادي يحتلون المراكز الأولى في قطاع الناشئين، كما أن الفريق الأول يحتل وسط الجدول، ونعمل على خطة طويلة الأمد من 3 سنوات لـ 5 من أجل حسم الصعود للدوري الممتاز، الذي يتميز بمنافسة قوية، فعلى الرغم من أن الفارق بين المركز الأول والأخير، ومركزنا في وسط الجدول، لكننها راضيين تماما عن الأداء.

كيف وافقتم على رحيل أسامة نبيه في وسط الموسم؟

أسامة نبيه، قيمة كبيرة ونجم منتخب الزمالك والمنتخب السابق، وله إنجازات عديدة، وكنا نرتبط بعقد طويل، ولكن مع بداية تعاقدنا كان له طلب شخصي، وهو تولي إدارة الزمالك أو منتخب مصر عندما يحتاجون لجهوده، وهو ما أتفقنا عليه، ولذلك وافقنا على رحيله عن النادي وتولي تدريب الفارس الأبيض بعد إتفاق بين الناديين في ظل رغبتنا في توطيد العلاقات مع كافة الأندية.

في حالة الصعود للدوري الممتاز، هل سيضخ نادر «زد» أموال مثل بيراميدز وسيراميكا ؟

مع إحترامي للجميع، ولكن هذه ليست استراتيجيتنا، فنحن نهدف إلى تصدير المواهب، وإذا صعد نادر «زد» للدوري الممتاز، لن يضخ أموال طائلة في الدوري لأن هذا ليس مقياس لنجاح التجرية، لكنها ستقاس بعدد اللاعبين الذين صعدوا للفرق في الدوريات الكبرى وخوض تجارب الإحتراف، فلا شك أن بيراميدز وسيراميكا كليوباترا،قد حققوا نتائج ممتازة في الدوري، لكن الكثير يتعجب من موقف النادي السماوي على عكس نتائج سيراميكا الذي يقدم موسم مميز على الصعيد المحلي، فالصفقات وحدها لن تحقق لقب الدوري، فالمنظومة يجب أن تكون متكاملة، من صفقات وإدارة وروح والتعامل داخل أوضة اللبس، مع وجود إدارة ناجحة بدون التعاقد مع الصفقات، سيكون هناك فشل، وأيضا العكس صحيح مع وجود صفقات كبيرة بدون إدارة، لن يكون هناك تكامل.

كيف ترى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح حقق العديد من الإنجازات مع نادي ليفربول، فهو حقق بالفعل العديد من البطولات سواء بطولة أوربا أو بطولة الدوري الإنجليزي، وغير ذلك من البطولات، وأرى أن يحدد مساره بأن يكون النجم محمد صلاح، أسطورة عالمية، من خلال بقاؤه في الدوري الإنجليزي مع ليفربول، لأن الإنتقال لصفوف ريال مدريد أو برشلونة قد لا يكون ناجحا على عكس التجربة الحالية مع الريدز.