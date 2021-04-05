/625849/ياسمين-صبري-تخطف-الأضواء-بإطلالة-مميزة-تكلفتها-30-ألف-جنيه

تصدرت ياسمين صبرى غلاف إحدى المجلات بعنوان "السماء هي الحدود مع ياسمين صبرى"، لتخطف الأضواء كعادتها بفستان ربيعي بسيط منقوش بالورود، من دار الأزياء الإيطالية "دولتشى أند جابانا".

دوت الخليج يكشف تفاصيل إطلالة الفنان ياسمين صبري التي لفتت أنظار الجمهور ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية.

سعر فستان ياسمين صبري

يبلغ سعر فستان ياسمين صبري 1.650 يورو، ما يعادل حوالي 30 ألف جنيه مصري، حيث نشرت " ياسمين" صورة غلاف المجلة عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، حيث لاقت إعجاب الكثير من متابعيها.

والجدير بالذكر، أن ياسمين نشرت صورة منذ فترة مرتدية عقد باهظ الثمن، وسبب هذا العقد جدلًا كبيرًا على السوشيال ميديا، حيث يعود للممثلة والمطربة المكسيكية ماريا فيليكس التي كانت تمتلك تمساحين.

وذكرت "صبري" إنها ثالث امرأة ترتدي هذه القطعة النادرة على مستوى العالم، بعد الفنانة المكسيكية، ماريا فيليكس، والفنانة الإيطالية المشهورة، مونيكا بيلوتشي، التي ارتدته عام 2006 في مهرجان كان.

آخر أعمال ياسمين صبري

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة تانية" وعرض في رمضان 2020، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.