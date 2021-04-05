/625851/ضمن-مبادرة-حياة-كريمة-وفد-برلماني-يتفقد-مشروع-تنفيذ شبكات-انحدار-لإنشاء-محطة-صرف-صحي-بسوهاج

تفقد وفد من مجلس النواب مكون من لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، فضلا عن هيئة مكتب لجنة الإسكان، اليوم، مشروع تنفيذ شبكات انحدار لإنشاء محطة صرف صحي بقرية أولاد سالم، بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير الريف المصري.

وتأتي الجولة التفقدية ضمن جولات وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وهيئة مكتب لجنة الإسكان، في الزيارة الميدانية لمحافظة سوهاج، لتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة في قرى سوهاج.

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة، تستهدف تطوير شامل لكل القرى، وتتفيذ مشروعات تنموية خدمية، وسيجري تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وتوصيل مرافق، وغيرها.

فيما قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب عن محافظة سوهاج، إن أهالي مركز دار السلام، يطالبون بسرعة تنفيذ هذه المشروعات، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة هي مبادرة تنموية شاملة، تستهدف توفير كل الخدمات والاحتياجات للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة.

وقال شريف السحلي، منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة سوهاج، إن هذا المشروع خاص بتتفيذ شبكات انحدار لإنشاء محطة صرف صحي لقرية أولاد سالم، بمركز دار السلام ضمن مبادرة حياة كريمة. وأضاف أن المبادرة تشمل توصيل الصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي، ومحطات المياه، وإحلال وتجديد منازل، وتشمل المبادرة 7 مراكز في محافظة سوهاج، وهي (دار السلام، البلينا، المنشأة، جرجا، ساقلتة، المراغة، طما)، تضم181 قرية. وقال محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن متابعة وتفقد مشروعات حياة كريمة، يأتي في إطار توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي صاحب المبادرة، الذي يحرص على تحسين مستوى المواطن وتطوير معيشته.

وأضاف محمد تيسير مطر، أن المشروعات التي تجري ضمن المبادرة في كل محافظات مصر في التوقيت ذاته، لم تحدث في تاريخ مصر، وتأتي في إطار سياسة الرئيس للاهتمام بالإنسان أو البشر وليس الحجر، مشيرا إلى أن المشروعات ستنقل الحياة في الريف المصري إلى حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.

وقال محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرىيس عبدالفتاح السيسي، هي مشروع قومي بكل ربوع مصر، وتستهدف مشروعات كبيرة ومتنوعة في كل المجالات التي تضمن للمواطن المصري حقه في حياة كريمة.

ويرأس الوفد البرلماني النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، ومحمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، والنائب احمد نشات منصور والنائبة نانسي نعيم والنائبة مارثا محروس، والنائبة ألفت المزلاوي، والنائبة هند رشاد، والنائب محمد سلطان والنائب محمود عصام.

ويرافق لجنة حقوق الإنسان، هيئة مكتب لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، والنائبين إيهاب منصور، وطارق شكري، وكيلي اللجنة، وأمين مسعود أمين سر اللجنة.